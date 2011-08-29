به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در دیباچه کتاب حساس‌ترین و پرنقش‌ترین سخنان بزرگان و خردمندان را در هنگام مرگشان می‌داند و می‌افزاید: این افراد بهترین تجربه‌ها و یافته‌های دوران حیات خویش را مکتوب می‌کنند تا درس زندگی برای آیندگان باشد.

علیقلی در ادامه آورده است: حضرت امیرالمومنین(ع) در طول حیات مبارک خویش بارها و بارها توصیه‌ها و سفارش های گرانقدری فرمودند و نکات مهم و حیاتی را مطرح کردند اما هنگامی که مورد ضربت شقی‌ترین افراد قرار گرفت و در بستر شهادت بودند به نکاتی اشاره کرد که اهمیت خاصی دارد و همگان را به انجام این امور توصیه فرمودند.

در بخش دیگری از این کتاب با عنوان «یتیمان را گرامی بدارید» به نقل امیرالمومنین علی(ع) آورده شده است: «شما را به خدا، شما را به خدا درباره یتیمان! همانا حقوق آنان را فراموش نکنید؛ مبادا که گرسنه بمانند و در جمع و جامعه شما تباه شوند و از بین بروند».

«وصیت نامه امیرالمومنین علی(ع)» با 34 عنوان حاوی مطالب مختلفی چون ماجرای شهادت امیر المومنین علی(ع)، ماجرای قطام، دل به دنیا ندهید، نماز ستون دین است، شهادت به توحید و رسالت و ... است.

انتشارات نقش اندیشه این کتاب را در قطع رقعی، 112 صفحه، شمارگان 3 هزار نسخه و به قیمت 2هزار تومان منتشر کرده است.

