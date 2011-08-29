چندین طرح در ممسنی و رستم بهره برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی زمانیان معاون برنامه ریزی استاندار فارس در مراسم بهره برداری از هنرستان فنی الزهرا در شهرستان ممسنی با اشاره به دستاوردهای ارزشمند دولت نهم و دهم در بخشهای مختلف اظهار داشت: مردم شریف ما همواره قدرشناس خدمات دولت دکتر احمدی نژاد بوده اند و در همین راستا نیز مدیریت ارشد فارس از تمامی توان اجرایی و برنامه ریزی خود در پیشبرد اهداف کلان دولت و تامین نیازهای عمرانی و اقتصادی فارس بهره گیری خواهد کرد.

هنرستان فنی الزهرا در زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع و با زیربنایی یک هزار و 250 متر مربع با اعتباری بیش از پنج میلیارد ریال احداث شده است.

همچنین با حضور معاون برنامه ریزی استاندار فارس طرح پل تنگ خاص شهرستان ممسنی با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و 500 میلیون ریال و سالن ورزشی شهید قربانی شهرستان رستم در زمینی به مساحت 550 متر مربع و با اعتباری بیش از یک میلیارد ریال به بهره برداری رسید.