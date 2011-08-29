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۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۱۳

به مناسبت هفته دولت/

چهار پروژه عمرانی و خدماتی در قصرشیرین افتتاح و کلنگزنی شد

چهار پروژه عمرانی و خدماتی در قصرشیرین افتتاح و کلنگزنی شد

قصرشیرین - خبرگزاری مهر: در ششمین روز از هفته دولت چهار پروژه عمرانی، آموزشی و خدماتی در قصرشیرین افتتاح و کلنگزنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه ها شامل افتتاح هتل ثامن الحجج در مرز بین المللی خسروی با چهار هزار و 992 متر مربع و در سه طبقه با اعتبار 30 میلیارد ریال و اشتغالزایی 15 نفر، آغاز عملیات اجرایی شبکه آبیاری تنگ حمام و کانال آبرسانی باباهادی با اعتبار پیش بینی شده 50 میلیارد ریال است.

افتتاح دبستان چهار کلاسه در مساحت دو هزار و 750 مترمربع و زیربنای 260 متر مربع در محله نصرآباد با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 200 میلیون ریال و بهره برداری از روکش آسفالت معابر شهری بلوار راه کربلا به مساحت 40 هزار متر مربع و با اعتبار سه میلیارد و 341 میلیون ریال از دیگر طرحهای افتتاح شده است.

حسین پروین فرماندار قصرشیرین در مراسم افتتاح این پروژه ها اعتبار پیش بینی شده برای اجرای آنها را در مجموع 85 میلیارد و 541 میلیون ریال اعلام کرد.

کد مطلب 1395733

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