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۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۴۴

با ‌فرافکنی‌ علیه ‌ایران ؛

اذعان عربستان به ترس از انقلابها/ مشکلات ازهمه سو بر ما فشار می آورد

اذعان عربستان به ترس از انقلابها/ مشکلات ازهمه سو بر ما فشار می آورد

وزیر کشور عربستان سعودی با اذعان به مشکلاتی که انقلابهای عربی برای این کشور به وجود آورده، مدعی هدف قرار گرفتن از سوی ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه المدینه ،"نایف بن عبدالعزیز" گفت: عربستان از تروریسم و تروریستها رنج می برد، اما نیروهای امنیتی قادر به خنثی کردن طرح های تروریستی هستند.

وی افزود: اگر ما همکاری قوی برای حفظ امنیت و ثبات خود نداشته باشیم به اهداف خود نخواهیم رسید فتنه ها از هر سوی ما را محاصره کرده اند و نا آرامی هایی در برخی کشورهای عربی و دنیا وجود دارد.

وی در ادامه در سخنانی مبهم و از روی انفعال گفت: از ناحیه شمال مشکلات عراق علیه ما وجود دارد، در جنوب یمن برای ما مشکل ساز شده است، ایران ما را مورد هدف قرار داده و برای ما مشکل آفرینی می کند، از غرب هم مشکلاتی از آفریقا ما را محاصره کرده، اما ما در ثبات و پشرفت به سر می بریم!

کد مطلب 1395766

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