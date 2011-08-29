اذعان عربستان به ترس از انقلابها/ مشکلات ازهمه سو بر ما فشار می آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه المدینه ،"نایف بن عبدالعزیز" گفت: عربستان از تروریسم و تروریستها رنج می برد، اما نیروهای امنیتی قادر به خنثی کردن طرح های تروریستی هستند.

وی افزود: اگر ما همکاری قوی برای حفظ امنیت و ثبات خود نداشته باشیم به اهداف خود نخواهیم رسید فتنه ها از هر سوی ما را محاصره کرده اند و نا آرامی هایی در برخی کشورهای عربی و دنیا وجود دارد.

وی در ادامه در سخنانی مبهم و از روی انفعال گفت: از ناحیه شمال مشکلات عراق علیه ما وجود دارد، در جنوب یمن برای ما مشکل ساز شده است، ایران ما را مورد هدف قرار داده و برای ما مشکل آفرینی می کند، از غرب هم مشکلاتی از آفریقا ما را محاصره کرده، اما ما در ثبات و پشرفت به سر می بریم!