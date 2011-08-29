ترکیه با تعویق انتشار گزارش حمله به کاروان آزادی مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، مقامات ترکیه ضمن مخالفت با پیشنهاد "بنیامین نتانیاهو" برای به تعویق افتادن گزارش کمیته تحقیق سازمان ملل در مورد حمله به کاروان آزادی، هدف از این اقدام را خریدن زمان توسط تل آویو عنوان کردند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی به تازگی خواستار تعویق چند ماهه انتشار گزارش "جفری پالمر" در مورد این حمله شده است. این در حالی است که آخرین تاریخ اعلام شده برای انتشار گزارش مذکور روز جمعه دوم سپتامبر است.

تا کنون انتشار این گزارش سه بار و هر بار با توافق طرفین به تعویق افتاده است با این حال پیشنهاد اخیر نتانیاهو برای تعویق شش ماهه در این کار با مخالفت آنکارا مواجه شده است.

گفتنی است در حمله نظامیان صهیونیست به کشتی مرمره در سال 2010 میلادی 9 فعال صلح کشته شدند، موضوعی که خشم جهانی را علیه این رژیم برانگیخت.