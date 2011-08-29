تعداد شعب بانک مسکن البرز افزایش می یابد

محمد حسین جوادیان فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 28 شعبه بانک مسکن در استان البرز به مردم خدمات ارائه می دهند که با صدور مجوز چهار شعبه جدید به شمار شعب این بانک در استان افزوده می شود.

وی با بیان اینکه هدف از تاسیس بانک مسکن در راستای کمک به خانه دار شدن مردم بوده است، افزود: 95 درصد از تسهیلاتی که ارائه می دهیم نیز در این حوزه قرار دارد.

وی با اشاره به پروژه مسکن مهر، آن را به عنوان شاخصترین فعالیت این بانک ذکر کرد و افزود: ابتدا بنا بود عاملیت این پروژه به عهده شش بانک گذاشته شود اما در نهایت بانک مسکن به عنوان تنها بانک عامل این پروژه انتخاب شد.

جوادیان فرزانه ادامه داد: بانک مسکن نیز به عنوان یک بانک تخصصی در بخش مسکن همگام با سیاستهای دولت به منظور حذف قیمت زمین از مسکن و با هدف کمک به اقشار کم درآمد در ایجاد سرپناه، تسهیلات ارائه می دهد.

این مسئول با اشاره به تاثیر برنامه مسکن مهر در ایجاد ثبات و تعادل در بازار مسکن تصریح کرد: بخش بزرگی از افراد جامعه با آورده اندک صاحب خانه های صنعتی شدند و این مهم شاید جز با اجرای این پروژه به دست نمی آمد.

مدیرعامل بانک مسکن استان البرز با اشاره به ابعاد گسترده اقتصادی این طرح گفت: توسعه اشتغال، توسعه مصالح ساختمانی و توسعه صنعت ساختمان سازی از ثمرات این طرح است.