همایش بیداری اسلامی آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر اولین همایش بیداری اسلامی به همت فراکسیون بیداری اسلامی مجلس شورای اسلامی از دقایقی پیش در سالن الزهرای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی آغاز شده است.

طبق برنامه اعلام شده در این همایش شهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری ، سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما سخنرانی خواهند کرد.

در این مراسم سفیران سوریه و عراق در تهران و جمع زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور دارند.

اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر می شود.