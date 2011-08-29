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۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۰۷

همایش بیداری اسلامی آغاز بکار کرد

همایش بیداری اسلامی آغاز بکار کرد

اولین همایش بیداری اسلامی با حضور جمعی از شخصیت‌های سیاسی در تهران آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر اولین همایش بیداری اسلامی به همت فراکسیون بیداری اسلامی مجلس شورای اسلامی از دقایقی پیش در سالن الزهرای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی آغاز شده است.

طبق برنامه اعلام شده در این همایش شهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری ، سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما سخنرانی خواهند کرد.

در این مراسم سفیران سوریه  و عراق در تهران و جمع زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور دارند.

اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر می شود.

کد مطلب 1395789

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