اقتدار پلیس بر اعتماد مردم استوار است/ رضایت مردم از طرح سالم سازی سواحل

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن کارگر عصر دوشنبه در حاشیه سفر به استان گیلان اظهارداشت: هر سال در ماه مبارک رمضان از مرزهای کشور بازدید به عمل می آید و هدف از این سفر بررسی وضعیت دریابانی و مرز خشکی منطقه است.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه هر قدر اعتماد مردم به پلیس بیشتر باشد اقتدار پلیس تقویت می شود، گفت: اگر مردم حاشیه مرزها رابطه خوبی با پلیس مرزبانی داشته باشند در این صورت مرزبانی موفق عمل خواهد کرد.

وی همچنین برخورد مناسب در ورود و خروج اتباع ایرانی و خارجی از مرزها را بسیار حائز اهمیت دانست و متذکر شد: فرهنگ مردم هر منطقه دارای ظرافت و ویژگی های است و این فرهنگ ها باید به مرزبانان آموزش داده شود.

کارگر به اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در جامعه اشاره کرد و گفت: برخورد با هنجارشکنان از موارد اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی بوده و وضعیت در ماه مبارک رمضان امسال نسبت به سال های گذشته بهتر است.

سیاه نمایی در جامعه را قبول نداریم

وی با بیان اینکه به دنبال پرونده سازی برای افراد نیستیم، تصریح کرد: با افرادی که هنجار شکنی کرده و از خط قرمزها عبور می کنند، برخورد می شود.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی با اشاره به اینکه سیاه نمایی در جامعه را قبول نداریم، بیان داشت: مردم ایران معتقد و با اصالت هستند و هر سال وضعیت نسبت به گذشته بهتر می شود.

وی در ادامه افزایش هنجارشکنی در جامعه را پس از انتخابات عنوان کرد و یادآورشد: فتنه گران پس از انتخابات در سطح جامعه آمدند و افراد بیشتری در کلانشهرها گرفتار مسائل سیاسی شدند اما وضعیت به مرور آرام شده است.

کارگر با تاکید بر اینکه اگر دستگاههای فرهنگی وظیفه خود را به خوبی انجام دهند، پلیس دیگر کاری ندارد، متذکر شد: هم اکنون 26 دستگاه مانند آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، بازرگانی و… در امر حجاب و عفاف مسئول هستند و اگر تمام نهادها همت کنند می توان در این زمینه موفق عمل کرد.

وی طرح ارتقای امنیت اجتماعی را تنها مسئله حجاب و عفاف ندانست و یادآورشد: برخورد با اراذل و اوباش، مزاحمان خیابانی، خرده فروشان مواد مخدر و افراد معتاد از موارد طرح ارتقای امنیت اجتماعی بوده و وضعیت در این موضوع ها بهتر شده است.

مردم از طرح های سالم سازی دریا راضی هستند

معاون اجتماعی پلیس کشور با اشاره به طرح های سالم سازی دریا در استان های شمالی کشور گفت: این طرح ها با هماهنگی استانداری و نیروی انتظامی انجام شده و اگر امکانات بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد و مناطق شنا تفکیک شود، از بسیاری از مشکلات پیشگیری خواهد شد.

وی همچنین اجرای طرح های سالم سازی دریا در گیلان و مازندران را خوب توصیف کرد و افزود: مردم از این طرح ها راضی بودند و مشکلات پلیس در این زمینه کمتر شده است.

کارگر با بیان اینکه هر قدر امکانات فراهم و سرویس دهی افزایش یابد مردم بیشتر رعایت می کنند، تصریح کرد: امسال این کار انجام شد اما در هر جامعه ای عده ای هنجارشکن هستند که وظیفه پلیس برخورد با این افراد است.

معاون اجتماعی ناجا برخورد با هنجار شکنان را با مطالعه ذکر کرد و بیان داشت: بهترین روان شناسان کشور به صورت هفتگی در نیروی انتظامی جلسه دارند و راهکارها از طرف شورای سیاست گذاری به ماموران عملیاتی اعلام می شود.

نیروی آموزش دیده در انسداد مرزها تاثیرگذاراست

وی در ادامه به برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور در کنترل و انسداد مرزها اشاره کرد و گفت: نیروی انسانی آموزش دیده و تجهیزات در انسداد مرزها موثر است و اگر نیروی آموزش دیده و تجهیزات داشته باشیم موفق تر عمل خواهیم کرد.

کارگر با بیان اینکه مسئولان کشور به دنبال فراهم کردن امکانات و تجهیزات در امر مرزبانی هستند، اظهارامیدواری کرد که با همت بیشتر مسئولان اگر تجهیزات مورد نیاز در اختیار مرزبانی قرار گیرد و مشکلی در انسداد مرزها نخواهیم داشت.