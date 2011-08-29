سرکوب و تبعیض گسترده در عربستان/ آتش انقلاب شعله ور می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خبری، مردم عربستان به ویژه قشر جوان درحال حاضر به طور گسترده اخبار نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی از جمله نبود آزادیها، فقر و تبعیض در این کشور را پیگیری می کنند که این امر از احتمال زبانه کشیدن شعله های انقلاب در عربستان حکایت دارد.



گروهی از جوانان عربستان در همین راستا بخشی را با عنوان "زنده باشی" در یکی از پایگاههای اجتماعی در شبکه اینترنت راه اندازی کرده و به طرح مشکلات خودشان می پردازند و از خانواده سلطنتی این کشور به علت استثمار مردم، بی توجهی به آنها و نقض حقوق شهروندان به شدت انتقاد می کنند.

جوانان عربستانی در این بخش به معضلات فقر، آموزش، بهداشت، نظافت شهری، بیکاری و سرکوب آزادیها در کشورشان اشاره می کنند.



همزمان اقشار مختلف جامعه عربستان نیز در این بخش اخبار و مسائل کشورشان، وضعیت زندانیان و ظلم و ستم خانواده سلطنتی را پیگیری می کنند که پیش بینی می شود این امر سبب آغاز انقلاب در عربستان شود.



به گزارش مهر به نقل از العالم، براساس اعلام سایت اینترنتی "حرف ما " که فعالیت جوانان عربستانی را پیگیری می کند، یکی از بارزترین جملات نوشته شده در بخش "زنده باشی"، این عبارت است که مردم آزاد به دنیا آمده اند پس چرا آنها را به بردگی می گیرید؟



فعالان سیاسی در بخش زنده باشی، عربستان را یکی از بزرگترین کشورهای محدود کننده آزادی ها و فراری دهنده مغزها در جهان معرفی می کنند.



آنها همچنین از "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان درباره علت وجود فقر در این کشور سئوال می کنند و می گویند چرا وقتی مردم خود عربستان فقیر هستند؛ او از اتباع خارجی حمایت مالی می کند؟



پیش از این گروههای حقوق بشری از وجود سی هزار زندانی سیاسی در سیاهچال های آل سعود خبر داده بودند.