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۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۳۶

دادی خبر داد:

رونمایی از کتاب آثار منتخب سومین جشنواره سراسری عکس رضوی در تبریز

رونمایی از کتاب آثار منتخب سومین جشنواره سراسری عکس رضوی در تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد آذربایجان شرقی از رونمایی کتاب آثار منتخب سومین جشنواره سراسری عکس رضوی همزمان با آیین اختتامیه این جشنواره در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دادی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این کتاب با محوریت جشنواره عکس رضوی و آثار نفرات برتر جشنواره چاپ و منتشر می شود.

دادی افزود: در کتاب یاد شده همچنین پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیام نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و استاندار منتشر می شود.

به گفته وی، بخشهای دیگر این کتاب شامل معرفی اعضای هیئت داوران،‌ اعضای شورای سیاستگذاری و اعضای ستاد اجرایی است.

معاون فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد آذربایجان شرقی همچنین تصریح کرد: با اندک تاملی در مناظرات و مباحثات علمی و اعتقادی امام رضا(ع) و با توجه به اینکه آن امام همام عالم خاندان رسالت بوده و دوران حیات آن حضرت زمان اوج گیری گرایش مردم به اهل بیت(ع) و گسترش آن است باید اهتمام بیشتری در راستای تبیین سیره و فضایل و مناقب حیات فردی و اجتماعی ایشان انجام گیرد.

وی افزود: برگزاری جشنواره رضوی در شاخه ها و موضوعات متنوع با محوریت فرهنگی و هنری می تواند در تبیین ابعاد شخصیت والای آن امام همام موثر باشد.

دادی تاکید کرد: هنرمندان برای تبیین اندیشه والای رضوی باید با مطالعه،‌ تعمق و ژرف اندیشی در شخصیت و سخنان امام رضا (ع) آثار ارزشمند و تاثیرگذاری را ارائه دهند.

سومین جشنواره سراسری عکس رضوی از سی و یکم شهریور تا سیزدهم مهرماه و آیین اختتامیه و معرفی نفرات برتر نیز چهارم مهرماه سال جاری در تبریز برگزار می شود.

کد مطلب 1395803

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