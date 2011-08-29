رونمایی از کتاب آثار منتخب سومین جشنواره سراسری عکس رضوی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دادی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این کتاب با محوریت جشنواره عکس رضوی و آثار نفرات برتر جشنواره چاپ و منتشر می شود.

دادی افزود: در کتاب یاد شده همچنین پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیام نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و استاندار منتشر می شود.

به گفته وی، بخشهای دیگر این کتاب شامل معرفی اعضای هیئت داوران،‌ اعضای شورای سیاستگذاری و اعضای ستاد اجرایی است.

معاون فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد آذربایجان شرقی همچنین تصریح کرد: با اندک تاملی در مناظرات و مباحثات علمی و اعتقادی امام رضا(ع) و با توجه به اینکه آن امام همام عالم خاندان رسالت بوده و دوران حیات آن حضرت زمان اوج گیری گرایش مردم به اهل بیت(ع) و گسترش آن است باید اهتمام بیشتری در راستای تبیین سیره و فضایل و مناقب حیات فردی و اجتماعی ایشان انجام گیرد.

وی افزود: برگزاری جشنواره رضوی در شاخه ها و موضوعات متنوع با محوریت فرهنگی و هنری می تواند در تبیین ابعاد شخصیت والای آن امام همام موثر باشد.

دادی تاکید کرد: هنرمندان برای تبیین اندیشه والای رضوی باید با مطالعه،‌ تعمق و ژرف اندیشی در شخصیت و سخنان امام رضا (ع) آثار ارزشمند و تاثیرگذاری را ارائه دهند.

سومین جشنواره سراسری عکس رضوی از سی و یکم شهریور تا سیزدهم مهرماه و آیین اختتامیه و معرفی نفرات برتر نیز چهارم مهرماه سال جاری در تبریز برگزار می شود.