به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش به بررسی دین و باور در حرفه و مشاغل میپردازد و هدف آن این است که با گردآوردن اساتید، صاحبان مشاغل، سیاستمداران و ... به ادبیات موضوع درباره دین و باور غنا بخشد.
دین و باور در اغلب موارد نقش مهمی در تعیین شیوهای که مردم بر اساس آن حوادث را تفسیر میکنند دارند. همچنین دین و باور نقش مهمی در شیوهای که افراد برای حل مسائل برمیگزینند ایفا میکنند.
همچنین دین و باور نظامی تفسیری در اختیار افراد میگذارند که از رهگذر آن به تفسیر افعال و اعمال دیگران از یک سو و اعمال و افعال خود از سوی دیگر میپردازند.
سخنران افتتاحیه این همایش دکتر لیندا وودهد از دانشگاه لنکستر است. او در سخنرانی خود به بررسی موضوع جایگاه متغیر دین و معنویت در کارهای حرفهای میپردازد.
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