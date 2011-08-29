کرج نفس کشید/ هوای بهاری در آخرین ماه تابستان

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از گرمای طاقت فرسای مردادماه رفته رفته تابستان در حال خداحافظی است، اما این بار به جای سفر به فصلهای جلو هوای کرج به عقب رفته و حال و هوای بهاری در شهر حاکم است.

مردم چتر به دست با لباسهای بارانی و گرم با تعجب از نگاههای دیگران در خیابان قدم می زنند،‌ کولر ها خاموش شده و تنها صدای دلنشین باران بر شیشه های اتاق ها و ماشین ها به گوش می رسد.

دیگر خبری از آلودگی نیست و کسی برای نفس کشیدن به ماسکهای کاغذی متوسل نمی شود، باران رحمت الهی همه جا را گرفته و به شستشوی دلها در ماه میهمانی خدا همت کرده است.

آن قدر در میان انبوه اخبار منتشر شده از بالا رفتن غلظت آلاینده ها در هوای شهر و گاهی رسیدن به مرز هشدار در روزهایی و نیز آبگرفتگی و ... خبر داده ایم، پرداختن به یک روز به یادماندنی بارانی در خبر سخت است.

در روزهای گذشته بارش باران در شب هنگام به خیلی ها فرصت لذت بردن از قدم زدن زیر باران را نداده بود، اما باران صبحگاهی امروز همه را با نشاط روانه محل کار خود کرد.

در این میان در شهر کرج نیز آن چه که مشهود بود، تفاوت مهار آبگرفتگیها در برخی نقاطی بود که همواره گرفتار سیلاب و آبگرفتگی و سر ریز جوی ها می شد، اما به نظر می رسد با اندیشیدن تدابیری این موضوع به قوت قبلی رخ نداد و در برخی مناطق شهر به گفته خود شهروندان تخلیه آب به درستی و به موقع صورت گرفت.

اگرچه در برخی مناطق دیگر به دلایل گوناگون این مهم رخ نداد و آبگرفتگیهایی برخی ها را دلخور از یک روز بارانی کرد،‌ نگاهی گذرا به مناطق نبود زیرساختهای مناسب شهری را عامل اصلی بروز این مشکل نشان داد.

فرماندار کرج در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به رغم بارندگی های شدید اخیر در سطح شهر، عملکرد شهرداری رضایت بخش بوده است.

مهدی ایران نژاد تخصیص اعتبارات برای خرید تجهیزات مورد نیاز مهار آبهای سطحی و مدیریت به موقع شهرداری در اغلب مناطق شهری را عامل جمع آوری و تخلیه به موقع آب در سطح شهر و رضایتمندی شهروندان دانسته و گفت: در روز قدس نیز به رغم بارندگی شدید در هیچ یک از مسیرها مردم با مشکل آبگرفتگی مواجه نبودند و این بیانگر مدیریت به موقع با صرف انر‍ژی لازم است.

وی همچنین از همت و تلاش جدی آبفای البرز برای توسعه شبکه فاضلاب شهری خبر داد و این مهم را در مدیریت مساله فوق بسیار موثر خواند.

البته این گفته در حالیست که در برخی از مناطق شهر کرج آبگرفتگیهای گسترده ای رخ داد اما در مقایسه با گذشته که با بارش باران بسیار کمی نظم عمومی شهر به هم می ریخت، تلاشهای صورت گرفته جای قدردانی دارد.

شهردار کرج در این خصوص در گفتگو با مهر اظهار داشت: بارش باران شدید از ساعت دو بامداد امروز در کرج آغاز شد و با توجه به حجم وسیع بارندگی نیروهای خدمات شهری مرکز و مناطق دوازده گانه شهرداری به صورت آماده باش در آمدند.

وی افزود: در این راستا نیروهای سازمان با بهره گیری از ماشین آلات مربوطه با حضور در سطح شهر اقدام به رفع مشکلات آبگرفتگی کردند.

این مسئول اصلاح برخی معابر و خیابان های سطح شهر را یادآور شد و بیان کرد: هم اکنون برخی از معابر و بلوارهای سطح شهر از جمله بلوار جمهوری در دست اصلاح و بازسازی هستند و در این زمینه ممکن است مشکلاتی برای شهروندان به وجود آید.

آقازاده با بیان اینکه رویکرد شهرداری سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی اصلاح و بازسازی معابر تا آغاز فصل بارندگی است از اتمام عملیات اصلاح معابر تا یک ماه آینده خبر داد و گفت:شهرداری کرج تلاش می کند تا آغاز فصل بارندگی این اقدامات عمرانی را به اتمام برساند.

وی در ادامه با بیان اینکه هم اکنون هیچ گونه مشکل آبگرفتگی در سطح شهر وجود ندارد، عنوان کرد: با تلاش مجموعه شهرداری کرج با وجود حجم وسیع بارندگی هیچ گونه مشکلی در سطح شهر وجود ندارد.

شهردار کرج همچنین از اعلام دستورات لازم در زمینه رفع مشکل آبگرفتگی کانال فردیس خبر داد و گفت: مدیریت شهری با اشراف به این موضوع درصدد رفع مشکل مربوطه بر آمد و خوشبختانه در حال حاضر این مشکل نیز در حال برطرف شدن است.

وی در پایان خطاب به کلیه رانندگان وسایط نقلیه خواستار رعایت حق تقدم عابرین پیاده و رعایت حال این قشر در روزهای بارانی شد.

به هر روی به نظر می رسد، مدیریت شهر کرج در مواقعی همچون تشدید بارش باران و .. در سایر فصول به ویژه فصل سرد، نیازمند تقویت زیرساختهای شهریست.

تقویت و نوسازی شبکه فاضلاب، لایروبی جوی ها، مجهز شدن به آخرین فناوریهای حوزه خدمات شهری، برنامه ریزی و پیش بینی بروز حوادث در تمامی فصول، تقویت زیرساختهای شهری به صورت مناسب و همگون در تمامی مناطق و مدیریت صحیح منابع و نیروی انسانی و هماهنگی درون سازمانی از جمله مواردی است که می شود با درنظر داشتن آن لبخند رضایت را در یک روز با طراوت بارانی بر چهره شهروندان نشاند.

موضوعی که به نظر می رسد شهرداری کرج نیز بر آن اهتمام دارد، اما کلانشهر کرج با جمعیت بالا و تردد روزانه بسیار زیاد در تمامی معابر اصلی و فرعی به استمرار تلاشها برای ارائه خدمات بهتر دراین حوزه نیازمند است.

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اعظم کریمی