بیداری اسلامی منطقه از کنترل قدرتها خارج شده است/ عربستان تجلی اسلام آمریکایی

به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب الدین صدر عصر امروز در اولین همایش بیداری اسلامی که در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد با اشاره به موج بیداری اسلامی در کشورهای منطقه افزود: زمانی که این بیداری از سوی مردم صورت گرفت این سئوال مطرح شد که آیا تحولات در کشورهای منطقه از سوی ابرقدرت ها مدیریت می شود که به مرور زمان پاسخ به این سئوال داده شد.

وی با بیان اینکه سه نظریه درباره بیداری اسلامی مطرح شده است افزود: عده ای بر این باور بودند که این بیداری نشات گرفته از حرکت های مردم و با انگیزه های دینی و با شعارهای اسلامی مدیریت می شود و برخی دیگر معتقد بودند اتفاقات اخیر در منطقه از سوی ابرقدرت ها مدیریت می شود.

صدر گفت: اما مقام معظم رهبری به خوبی درباره قیام مردم در کشورهای منطقه فرمودند که این قیام ها مردمی- اسلامی است و به زودی به قلب اروپا نیز خواهد رسید.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیام مردم در کشورهای اسلامی از کنترل ابرقدرت ها خارج شده است، ادامه داد: با بیداری اسلامی ابرقدرت ها بویژه آمریکا غافلگیر شدند و خوشبختانه تاکنون وضعیت به گونه ای دنبال می شود که این بیداری با جدیت تمام در کشورهای منطقه پیگیری می شود.

وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری درباره نقش و جایگاه امام خمینی (ره) تصریح کرده بودند امام راحل همواره دو پرچم را برافراشتند اولین پرچم، پرچم اسلام و عزت ایرانی در دنیا بود و دیگری پرچم اسلام ناب محمدی در مقابل اسلام آمریکایی بود.

رئیس فراکسیون بیداری اسلامی همچنین به پیام مردم در کشورهای منطقه اشاره کرد و افزود: مردم در این کشورها همواره بدنبال اسلام هستند البته بدنبال اسلام آمریکایی نیستند چرا که هم اکنون عربستان نمادی از اسلام آمریکایی است و مردم در کشورهای منطقه این اسلام را نمی خواهند.

این نماینده مجلس در ادامه سخنانش به جایگاه ویژه فلسطین در انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری همواره بر جایگاه ویژه فلسطین و آزادی فلسطین تاکید کردند.

صدر اظهار داشت: مهمترین هدف مردم در کشورهای منطقه احیای اسلام است بنابراین اگر مردم در این کشورها هدف دیگری را دنبال کنند به سرمنزل مقصود نمی شوند چرا که فقط دشمن شاد می شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید در داخل کشور نیز وحدت را به منصفه ظهور برسانیم افزود: زمانی موضوع مکتب ایرانی مطرح شد که طرح این موضوع فقط با استقبال دشمنان مواجه گردید بنابراین معتقدم ما در داخل کشور نیز باید وحدت خود را حفظ کنیم.

رئیس فراکسیون بیداری اسلامی همچنین اضافه کرد: مکتب ایرانی انحرافی بیش نیست.

وی با اشاره به دیدار اساتید دانشگاه با مقام معظم رهبری افزود: معظم له در آن دیدار در خصوص اهمیت روز قدس اذعان داشتند هر فردی که در این راهپیمایی شرکت کند به امنیت کشور کمک کرده است.

صدر تاکید کرد: با توجه به موج بیداری اسلامی و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص روز قدس ، ما امسال شاهد راهپیمایی عظیم مردم در روز جهانی قدس بودیم به طوری که بنده در اهواز شاهد حضور پرشور مردم در این روز بودم.

وی در ادامه سخنانش به فعالیت فراکسیون بیداری اسلامی پرداخت و گفت: اهم فعالیت این فراکسیون مربوط به مسائل بین الملل است البته معتقدم تحولات منطقه باعث شده است تا ما نگاهی دیگر به داخل کشور داشته باشیم چرا که هم اکنون پیام انقلاب اسلامی در کشورهای منطقه مطرح شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین از دستگاه دیپلماسی خواست با تحرک بیشتری رویدادهای منطقه را رصد و پیگیری کند.

صدر با اشاره به تحولات اخیر در لیبی تصریح کرد: خوشبختانه با بیداری مردم حکومت 40 ساله قذافی ساقط شد اما یکی از مهمترین مطالبی که باید به صورت جدی دنبال شود موضوع امام موسی صدر است.

وی گفت: نمایندگان مجلس نیز به صورت جدی موضوع امام موسی صدر را پیگیری می کنند تا در آینده نزدیک اخبار خوبی را در ارتباط با آزادی امام موسی صدر بدست آوریم.

نماینده مردم تهران در خانه ملت در بخش دیگری از سخنانش خطاب به اصولگرایان گفت: اصولگرایان واقعی باید مرزبندی خود را با فتنه 88 و جریان انحرافی روشن کنند.

رئیس فراکسیون بیداری اسلامی در پایان سخنان خود اعلام کرد: در صددیم کنگره بین المللی بیداری اسلامی را تشکیل دهیم.