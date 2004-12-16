واشنگتن به مذاكرات سه كشور اروپايي با ايران با ديده شك و ترديد مي نگرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، ميشل بارنيه پس ازپايان ديداربا كالين پاول وزير امورخارجه مستعفي و كاندوليزا رايس جانشين پيشنهادي پاول گفت: درست است آمريكايي ها با ميانجيگري ومناقشات ما با ايران به ديده شك و ترديد نگاه مي كنند.

وزيرامورخارجه فرانسه شيوه استفاده از ابزارسياسي را تنها راه مناسب براي مذاكره با ايران به منظور واداركردن اين كشورازتمام برنامه هاي هسته اي نظامي دانست و گفت: ما دراين مسيرو تلاش هايمان به حمايت آمريكا نيازداريم.

مقامات مسئول آمريكايي چندين باربراي نسبت به دستيابي فرصت موفقيت درتلاش سه كشور اروپايي فرانسه، آلمان و انگليس دربازداشتن نهايي ايران ازدستيابي به سلاح هسته اي ابراز شك و ترديد كردند.

واشنگتن براين باور است پرونده فعاليت هاي هسته اي ايران بايد ازطريق آژانس بين المللي انرژي اتمي به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع شود تا امكان اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه جمهوري اسلامي مورد بررسي قرار گيرد.