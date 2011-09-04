محصولات کشاورزی در گیلان سنتی فرآوری می شود/ بیمه بستر ساز توسعه پایدار

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در دشت و مناطق کوهپایه ای استان محصولات متنوع باغی، زراعی و گیاهان داروهایی مثل گل گاوزبان، گزنه، برگ چنار، بهار نارنج، نعناع ، پونه، گلپر و غیره می روید.

وی بر لزوم توسعه صنایع فرآوری و تبدیلی برای گرفتن عصاره، عرقیات و خشک کردن، تولید پودر و حتی کمپسول های خوراکی ازاین گونه های گیاهی ارزشمند تاکید کرد و اظهارداشت: فرآورده های متنوع کشاورزی فرصت های خوبی برای پویایی اقتصاد استان هستند که باید از این مزیت ها به خوبی بهره برد.

سرمایه گذاری صنایع فرآوری محصولات کشاورزی در گیلان حمایت می شوند

رئیس جهاد کشاورزی گیلان از آمادگی هرگونه حمایت برای سرمایه گذاری صنایع فرآوری، تبدیلی وتکمیلی محصولات کشاورزی از سوی این سازمان در استان تاکید کرد و گفت: برداشت کنندگان این نوع محصولات و همچنین کسانی که در این زمینه علاقه به سرمایه گذاری دارند به سازمان جهاد کشاورزی استان و همینطور ادارات جهاد کشاورزی شهرستان ها مراجعه کنند.

وی همچنین با بیان اینکه باید از تمامی فرصت ها و ظرفیت های استان برای تولید مطلوب استفاده بهینه شود، افزود: عصاره برگ گردو، زیتون، گزنه، گیاهان دارویی و غیره همه برای استان موقعیت اقتصادی محسوب می شوند که متاسفانه از این مزیت های غنی استفاده مطلوب نمی شود.

روحی ماسوله گفت: سالانه گردشگران زیادی به استان سفر می کنند که محصولات متنوع کشاورزی استان می تواند یک فرصت بزرگی اقتصادی برای این منطقه باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید الگوهای موفق کشاورزی در گیلان پیاده سازی شود، افزود: اجرای الگوهای برتر نیازمند حمایت سیستم بانکی و اعتبارات ویژه است.

لزوم پیاده سازی الگوهای موفق کشاورزی در گیلان

رئیس جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه تولید واحد در بخش کشاورزی معنی ندارد، یادآورشد: چرخه تولید باید تکمیل شود وگرنه اقتصاد کشاورزی تحرک لازم را نخواهد داشت.

وی در ادامه با بیان اینکه توجه به کشاورزی سبب توسعه گیلان می ‌شود، افزود: این استان از قطب ‌های مهم کشاورزی کشوراست.

روحی ماسوله با اشاره به اینکه توجه به بخش کشاورزی و دامپروری زمینه ماندگاری روستائیان را در روستاها فراهم می‌ آورد، اظهارداشت: برای افزایش بهره‌ وری اقتصادی بخش کشاورزی استان باید تلاش مضاعفی صورت گیرد.

وی با تصریح اینکه برای گسترش بیمه محصولات کشاورزی باید تلاش کرد تا این امر مهم به یک فرهنگ در میان کشاورزان تبدیل شود، افزود: بیمه محصولات کشاورزی راه مقابله با حوادث طبیعی و زیربنای توسعه پایدار است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان ادامه داد: کشاورزان می ‌توانند با بیمه کردن محصولات خود امنیتی را برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایجاد کنند.