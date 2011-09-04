پلیس فتا از حریم خصوصی افراد در فضای سایبری دفاع می کند

سرهنگ دوم ایرج محمد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هویت ملی، دینی و ارزش های انسانی در فضای تولید و تبادل اطلاعات از اهداف پلیس فتاست.

وی اظهارداشت: هر جرمی که رایانه به نحوی به عنوان موضوع یا ابزار جرم در آن نقش داشته باشد و یا دلایل یا اطلاعات مربوط به آن در رایانه ذخیره، پردازش یا منتقل شده باشد، جرم رایانه ای است.

رئیس پلیس فتای استان گیلان به استراتژی حفاظت از اطلاعات در شبکه های کامپیوتری اشاره کرد و گفت: دفاع در عمق و برقراری توازن بین سه عنصر اساسی انسان، تکنولوژی و عملیات از اصول مهم استراتژی است.

وی ادامه داد: حفاظت مطمئن، تشخیص به موقع و واکنش مناسب از جمله مواردی است که همواره باید در ایجاد یک سیستم امنیتی رعایت شود.

محمد خانی همچنین افزود: حفظ حریم خصوصی و آزادی های مشروع در فضای تولید و تبادل اطلاعات، صیانت از اموال، منافع و اسرار و اقتدار ملی، حفظ سرمایه های مادی و معنوی، اسرار کسب و کار و مالکیت خصوصی در فضای تولید و تبادل اطلاعات از دیگر اهداف پلیس فتاست.

وی تصریح کرد: پلیس فتا با مجهز شدن به ابزارهای تشخیص و روتین های واکنش سریع سعی دارد زمینه برخورد مناسب با مهاجمان و بازیافت اطلاعات در زمان مناسب را فراهم کند.

رئیس پلیس فتای استان گیلان شناسایی و اجرای راه ها و روش های کشف جرم را از مهمترین عوامل مبارزه با جرائم رایانه ای اعلام کرد و افزود: هدایت ستادی و عملیاتی مبارزه با جرائم سیاسی و امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، آموزش، بهداشت و درمان، فرهنگ و اخلاق در راستای صیانت از هویت دینی و ملی و ارزش های اسلامی جامعه، جمع آوری آمار و ارقام از عوامل دیگر مبارزه با جرائم رایانه ای است.