آمریکا در عراق دچار فرسایش و تناقض شده ‌است

سردار سرتیپ سید مسعود جزایری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ادعاهای اخیر وزیر دفاع آمریکا مبنی بر تداوم اشغال عراق توسط آمریکا به بهانه مسلح کردن تروریست های عراقی توسط ایران، اظهار داشت: آمریکا در مورد ماندن نیروهای نظامی اش در عراق و یا خارج کردن آنها دچار یک تناقض و گرفتاری شدیدی شده است.

وی خاطرنشان کرد: از یک طرف نظامیان و چکمه پوشان آمریکایی حاضر در عراق دچار فرسایش شده اند، هرچه می گذرد بر این فرسایش روحی و جسمی شان افزوده می شود و روز به روز تلفات آمریکائیها افزایش می یابد و از طرف دیگر با خارج کردن این نیروها در برابر این سئوال که آمریکا چه دستاوردی در عراق داشته است؟ چاره ای جز سکوت و پشیمانی ندارد.

رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشور با بیان اینکه در عین حال نظامیان آمریکایی مستقر در منطقه خود را گروگانان بالقوه ای می دانند که هر لحظه ممکن است با حادثه ای مواجه شوند، گفت: البته از نگاه هیئت حاکمه آمریکا بدتر از همه این است که مردم عراق در اخراج آمریکائیها از کشورشان هیچگونه تردیدی ندارند و در این تصمیم که این روزها تبدیل به یک عزم ملی شده است مصمم هستند.

وی خاطرنشان کرد: براین اساس آمریکا دچار تنگناهایی شده است که قدرت تصمیم گیری درست را ندارد و با برون فکنی مشکلاتش در عراق تلاش می کند چالش هایی که در آن گرفتار شده است را به دیگران نسبت دهد.

جزایری در پایان بیان داشت: پیش بینی می شود آمریکا در آینده با دشواریهایی روزافزونی مواجه خواهد شد و همه این مشکلات ناشی از زیاده خواهی هایی است که سیستم های سلطه و رژیم های متجاوز و اشغالگر بدنبال دستیابی به آن هستند.