راه اندازی 5 کتابخانه سیار در قم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدصادق رضایی در مراسم آغازعملیات اجرایی مجتمع بین المللی آفرینش های دینی و مذهبی قم در شهرک پردیسان در سخنانی با بیان اینکه در اول انقلاب 213 کانون در کشور وجود داشت افزود: تا پایان سال 84 تعداد 517 کانون به مجموع کانون های کشور اضافه شد.



وی افزود: در دولت نهم 110 کانون و در دوسال اخیر دولت دهم نیز 70 کانون اضافه شد که در ساخت کانون در دولت نهم رشد 50 درصدی و در دولت دهم تا کنون رشد 35 درصدی را داشته ایم.



رئیس هیات مدیره و مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور با بیان اینکه هزینه ساخت کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان از محل سفرهای مقام معظم رهبری و سفر ریاست جمهور تامین اعتبار می شود افزود: در استانهای بالای 5 میلیون جمعیت هم اکنون تعداد 5 کتابخانه سیار راه اندازی شده است که در سفر دورسوم هیئت دولت به قم تعداد 5دستگاه مینی بوس و همچنین مکان یابی راه اندازی کتابخانه سیار در استان قم به تصویب رسید که امیدواریم به زودی شاهد فعالیت های این کتابخانه های سیار باشیم.



کتابخانه پستی ، طرح منحصر به فرد ایران



رضایی با اشاره به اجرای طرح کتابخانه پستی ، این طرح را منحصر به ایران دانست و افزود: در این طرح چندین بار آدرس مخاطبان مورد ارزیابی قرار می گیرد و با هزینه دولت کتابهایی برای کودکان و نوجوانان در مناطق محروم ارسال و بعد از مدت مشخصی همان کتاب بدون دریافت هیچگونه هزینه پستی مجددا برگشت داده می شود.



وی عنوان کرد: در سال 89 تعداد 12 میلیون نفر از کودکان و نوجوانان در 900 منطقه کشور در مراکز فرهنگی هنری به انجام بیش از 40 نوع فعالیت پرداختند.



تولید 30 فیلم کودک و نوجوان در سال 89



رضایی با بیان اینکه هر نوع فعالیتی که در راستای سیاست های نظام برای کودکان و نوجوانان مفید باشد کانون در ان عرصه وارد خواهد شد افزود: در 15 سال گذشته 30 فیلم در بخش کودک و نوجوان تولید شد که تنها در سال 89 تعداد 30 فیلم دیگر در این زمینه تولید شد.



رئیس هیات مدیره و مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور به رشد 500 درصدی نگارش رمان اشاره کرد و افزود: در سال 88 تنها 4 عنوان رمان برای کودکان و نوجوانان منتشر شد و در سال 89 تعداد 20 رمان انتشار یافت.

