افت تولید محصولات کشاورزی در ایلام/ کشاورزان متضرر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام به دلیل موقعیت خاص و توپوگرافی جغرافیایی آن یکی از مناطقی است که خشکسالی در سالهای اخیر گریبانگیر آن شده و باعث خشکی آبهای سطحی، از بین رفتن مراتع، بیابانزایی، هجوم گاه و بی گاه آفت به مزارع کشاورزی و درختان بلوط، تغییرات اقلیم هواشناسی و وقوع پدیده گرد و غبار، افزایش مهاجرت روستاییان به شهر به دلیل کمبود منابع آب آشامیدنی شده است.

خشکسالی علاوه بر اثرات منفی، کشاورزی در ایلام را از رونق انداخت

استان ایلام دارای 350 هزار هکتار زمین کشاورزی مناسب است که 60 هزار هکتار از آن را زمینهای آبی تشکیل می دهد و با استفاده از همین امکان سالانه 683 هزار تن تولیدات زراعی، باغی و دامی تولید می شود اما واقعیت این است که ظرفیت تولیدات کشاورزی در استان بسیار بیشتر است.

در سالهای اخیر شرایط آب و هوایی و میزان بارندگی به این سرزمین طلایی روی خوش نشان نداده است و شاهد خشکسالی های پی درپی در این منطقه هستیم و در این میان واقعیتی وجود دارد، تغییرات آب و هوایی پدیده همیشگی است و برای مهار آن باید اقدام موثری صورت گیرد.

از طرفی دیگر خشکسالی‌های پیاپی باعث شده کشاورزان استان توان بازپرداخت وامهای کشاورزی را نداشته باشند که مسئولان باید به کمک کشاورزان بیایند.

سال گذشته هیئت دولت دستور تمدید اقساط کشاورزی را در سال‌های 88 و 89 داد که تنها سال 88 تمدید شد و کشاورزان وقتی به دستگاه‌های مرتبط مراجعه کردند جوابی دریافت نکردند.

با این اوصاف در راستای مصوبات هیئت دولت کشاورزان بدهی خود را پرداخت نکرده اند و حالا میلیون‌ها تومان بدهکار شده اند و دولت باید تلاش کند تا حرف خود را عملی کند و در غیر این صورت اعلام کند تا کشاورزان تدبیری اتخاذ کنند.

در حال حاضر تولید محصولات کشاورزی در مناطق مختلف استان ایلام با افت شدیدی مواجه شده است و از رونق سابق برخوردار نیست این در حالی است که بیشترین میزان شغل مردم ایلام، کشاورزی است.

یکی از کشاورزان شهرستان دره شهر در این ارتباط اظهار داشت: در سال جاری با افت شدید محصولات کشاورزی ناشی از خشکسالی مواجه و ضرر بسیاری را متحمل شدیم.

اکبر رحمانی افزود: در حال حاضر برای پس دادن اقساط وام خود با مشکل مواجه شده ایم و نمی دانم از کجا نسبت به حل این مشکل اقدام کنم.

این کشاورز گفت: دولت سال گذشته قولهایی به کشاورزان داده است ولی هنوز این قضیه را عملی نکرده است.

وی بیان داشت: ما انتظار داریم دولت نسبت به این قضیه به ما کمک کند تا بیش از ضربه مالی به ما وارد نشود.

محل هزینه کرد اعتبارات خشکسالی معلوم نیست

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص گفت: نمی‌دانیم اعتباراتی که برای خشکسالی تصویب شده کجا هزینه شده است.



داریوش قنبری تصریح کرد: دولت چندین سال است که توجهی به موضوع خشکسالی نداشته اسن، این در حالی است که کشاورزان به علت خشکسالی دچار ضرر و زیان شدیدی شده‌اند.

نماینده ایلام، ایوان، مهران و شیروان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: من در حوزه انتخابیه خود به طور مرتب این مسئله را مشاهده کرده‌ام و اطلاع دارم که آنها با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی همچنین افزود: در سال ۸۷ به علت ضرر و زیانی که به دلیل خشکسالی به کشاورزان وارد شده بود، از سوی دولت وعده داده شد اقساط وام‌های دریافتی کشاورزان یکسال دیگر تمدید می‌شود و دولت پرداخت آن را تقبل می‌کند تا جلوی ضرر بیشتر آنها گرفته شود اما این سخن در حد وعده ماند و اجرایی نشد، در راستای عمل نکردن دولت به وعده‌هایش بانک‌ها به سراغ مردم آمدند و از آنجایی که کشاورزان وام‌های خود را پرداخت نکرده بودند آنها مجبور شدند دیرکردهای نسبتا هنگفت و سنگینی را نیز به بانک‌ها بپردازند.

این نماینده مجلس گفت: وعده دولت نه تنها مشکلات کشاورزان و کسانی که دچار خشکسالی بودند، را حل نکرد بلکه مشکلات زیادی را هم برایشان ایجاد کرد و آنها را با بانک‌ها درگیر کرد و از طرفی هزینه‌های دیرکرد زیادی را به آنها تحمیل کرد.



وی تاکید کرد: متاسفانه دولت توجه چندانی به آسیب دیدگان خشکسالی ندارد، همین نگرش باعث بدبینی کشاورزان نسبت به فعالیت‌های کشاورزی شده است. در استان ایلام کشاورزان در یکی دو سال گذشته به دلیل زیان‌های کشاورزی به فعالیت نمی‌پردازند زیرا نهادی نیز در حمایت از آنها اقدامی نمی‌کند.



سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس اظهار کرد: نمی‌دانیم اعتباراتی که برای خشکسالی تصویب شده کجا هزینه شده است، در بحث خشکسالی و حوادث غیرمترقبه چندسالی است که دولت از خود سلب مسئولیت کرده و اقدام خاصی را در این زمینه انجام نمی‌دهد که مجموع این عوامل باعث شده تا آسیب‌های فراوانی به مردم و کشاورزان برسد.