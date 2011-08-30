به گزارش خبرگزاری مهر، سریال "مکتب‌خانه غیرانتفاعی" اردیبهشت ماه در تهران کلید خورد و تصویربرداری آن به پایان رسیده است. ین سریال قرار است که هر شب ساعت 20:30 و تکرار آن روز بعد ساعت 15 پخش می‌شود.

سریال "مکتب‌خانه غیرانتفاعی " داستانی آموزشی با درون مایه طنز در 32 قسمت 30 دقیقه‌ای با بازی بازیگرانی همچون محسن قاضی مرادی، عباس محبی، فاطمه طاهری، شهرام لاسمی، محمد بحرانی، امیر سلطان احمدی، شهرام قاصدزاده، با حضور حسین رفیعی، رامین ناصر نصیر، رابعه اسکویی و سیاوش قاسمی نقش آفرینی می‌کنند.

عوامل تولید این پروژه عبارتند از تهیه‌کننده: حسین باقری طار، کارگردان هنری: عیسی یوسفی پور، کارگردان تلویزیونی: سیما ایلخان، نویسندگان: عیسی یوسفی‌پور و زهرا الفت، مجری طرح: سمیه عبدالله‌زاده، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: سپیده کامرانی‌فر، مدیر تولید: سهیلا کاشفی، منشی صحنه: بیتا ارسطویی، طراح صحنه و لباس: محمدرضا میرزامحمدی، موسیقی: رضا شعبانی، تدوین: مرتضی بیاتی، صدابردار: کوروش ناجی، طراح گریم: همایون نوذر و عکس: مرتضی بیاتی.