10 پروژه عمرانی در کرج به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر منطقه 10 شهرداری این کلانشهر در آیین افتتاح و بهره برداری از 10 پروژه این منطقه گفت: این پروژه ها شامل طرح های عمرانی، فرهنگی، تفریحی، زیر ساختی و ترافیکی است.

عباس حق محمدلو ،احداث فاز اول بلوار زرکان، احداث پارک قائمیه واقع در جاده ملارد نبش قائمیه دوم و پارک فردوسی در محل خیابان 12 متری گلستان میدان عشاق را از جمله پروژه های تابستانی منطقه 10 کرج ذکر کرد و افزود: برای اجرای این پروژه های اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال صرف شده است.



وی بهسازی و بازسازی خیابانهای پیک، قائمیه دوم و 15 متری نسیم را از دیگر پروژه های اجرا شده طی شش ماه نخست سال جاری عنوان کرد و اظهارداشت: مجموع هزینه های اجرای این پروژه ها 16میلیارد و 500 میلیون ریال می باشد.

این مسئول ادامه داد: اقدامات صورت گرفته در این خیابانها شامل عملیات عمرانی، جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت است.



مدیر منطقه 10 شهرداری کرج از دیگر پروژه های اجرا شده در خیابان پیک جاده ملارد را همسطح سازی و آسفالت پیاده رو ذکر کرد و گفت: این طرح عمرانی با هزینه ای به میزان یک میلیارد و 200 میلیون ریال اجرایی شده است.

حق محمد لو به ترمیم نرده بتنی رفوژ میانی جاده ملارد اشاره کرد و با بیان اینکه ایجاد دور برگردان درمکانی پایین تر از ساختمان اداری شهردای منطقه 10 از دیگر اقدامات عمرانی صورت گرفته می باشد، اظهارداشت:برای انجام این طرح ها 380 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی با اشاره به اجرای دور برگردان بلوار شهید کچویی از صرف هزینه 500 میلیارد ریال اعتبار به منظور عملیاتی کردن این پروژه خبرداد.

حق محمد لو همچنین به راه اندازی کتابخانه تخصصی درساختمان شهرداری این منطقه اشاره کرد و گفت: هدف از راه اندازی این کتابخانه افزایش اطلاعات عمومی و تخصصی پرسنل همچنین ارتقاء سرانه مطالعه میان آنها است.

وی با بیان اینکه، خدمات رسانی به شهروندان از وظایف مهم شهرداری است، تاکید کرد: تعریف و اجرای پروژه های عمرانی، خدمانی و رفاهی در این منطقه با هدف خدمت رسانی بهینه به شهروندان صورت می گیرد.

این مسئول حمایت اعضای شورای اسلامی شهر و مدیریت شهری کرج را در به ثمر رسیدن پروژه های عمرانی این منطقه مهم ارزیابی کرد و افزود: استارت اجرای این 10 پروژه از ابتدای سال جاری خورده شد و با اهتمام مسئولان و مدیران اجرایی از جمله مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز همچنین معاون فنی عمرانی شهرداری کرج در نیمه دوم امسال به نتیجه رسید.

تلاش شهردای منطقه 10 برای اجرای یک تا دو پروژه در هر ماه

حق محمدلو با تاکید بر عملیاتی کردن طرح ها و پروژه های مختلف در سطح منطقه گفت: سعی شهرداری منطقه 10 کرج بر این است تا در طول هر ماه یک تا دو پروژه عمرانی به بهره برداری برساند.

وی از اتمام تعدادی از پروژه های پیش بینی شده برای این منطقه تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: این در حالیست که اجرای برخی از پروژه های این منطقه هم اکنون کلید خورده است و عملیات اجرایی بعضی دیگر نیز از هفته آینده آغاز می شود.

حق محمدلو همکاری ادارات خدمات رسان منطقه 10 شامل اداره آب، برق و مخابرات با شهرداری این منطقه را یادآور شد و گفت: همکاری و تعامل این ادارات خدمات رسان با شهرداری تعاملی دو سویه است که نتیجه آن نیز ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است.

مدیر منطقه 10 شهرداری کرج افتتاح پروژه های عمرانی در شهر کرج بر مبنای هر 10 روز یک پروژه را موفقیت خانواده بزرگ شهرداری دانست و عنوان کرد: این موضوع مورد تایید کارشناسان نیز است.

در این آیین ضمن حضور شهردار کرج و معاونین این سازمان، مدیر منطقه 3 شهرداری، وحیدی عضو شورای اسلامی شهر، اکبریان نماینده مردم کرج درمجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی امنیتی استان البرز، مدیر عامل سازمان میادین،فرمانده هان سپاه، نیروی انتظامی، دکتر ایمانی امام جمعه فردیس نیز حضور داشتند.

همچنین در این مراسم اصحاب رسانه،معتمدین، خانواده شهدا و جانبازان فردیس نیز حضوری پررنگ داشتند.

در پایان این مراسم با اهدا لوح تقدیر از زحمات مدیران شهرداری مناطق 3 و 10 همچنین معاونین و پرسنلی که در اجرایی کردن این پروژه ها همزمان با هفته دولت نقش موثری داشتند قدردانی شد.





