خداداد عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازی دوستانه تیم های فوتبال سیاه جامگان مشهد و پرسپولیس گفت: با توجه به اینکه تیم فوتبال پرسپولیس اردوی سه روزه در مشهد را جزء برنامه های خود قرار داده بود با استیلی صحبت کردم و قرار شد که یک بازی تدارکاتی انجام دهیم.

وی افزود: این بازی برای تیم ما که اکثر بازیکنانش زیر 23 سال هستند و می خواهند در رقابتهای لیگ دسته دو کشور تحت نام سیاه جامگان شرکت کنند اهمیت زیادی دارد و انگیزه خوبی به مجموعه ما می دهد. امیدوارم بتوانیم حریف خوبی برای پرسپولیس باشیم.

بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران در خصوص وضعیت این فصل تیم پرسپولیس خاطرنشان کرد: با پتانسیلی که در بازی مقابل صنعت نفت آبادان در پرسپولیس دیدم مطمئن باشید این تیم بازی به بازی بهترمی شود. باید صبر کرد و به استیلی و کادر فنی او فرصت داد.

وی همچنین افزود: آنچه که در رقابتهای این فصل توجه من را جلب کرد این بود که تیمهای فوتبال ذوب آهن و سپاهان نسبت به فصل گذشته ضعیف تر شده اند و پرسپولیس و استقلال می توانند راحت تر نسبت به فصل قبل مدعی کسب عنوان قهرمانی باشند.

عزیزی در خصوص شعارهایی که بعضی از تماشاگران پرسپولیس در خلال بازی های این تیم می دهند اظهار داشت: هوادار واقعی پرسپولیس که فوتبال را می فهمند می دانند که همه تیمها تا هفته هفتم یا هشتم لیگ هماهنگ نیستند و در گرفتن نتیجه نوسان دارند. بنابراین هیچ وقت با شعار دادن باعث تخریب تیم محبوبشان نشده و برای قضاوت درباره عملکرد تیم صبر می کنند.

وی ادامه داد: آوردن نام علی دایی بهانه ای شده برای آنهایی که قصد تخریب تیمها و از جمله پرسپولیس را دارند. متاسفانه چون گردش پولهای بی حساب در فوتبال ما زیاد شده، دلال ها در تخریب کسانی که منافع آنها را تامین نمی کنند عجول تر شده اند و این موضوع فقط مربوط به پرسپولیس نیست. مطمئن باشید در ادامه رقابتهای لیگ برتر شاهد خواهیم بود که این موضوع برای تیمها و نفرات دیگری نیزاتفاق می افتد.

عزیزی در خاتمه تاکید کرد: با بحرانی که گریبانگیر فوتبال ما شده، اگر در رقابتهای این فصل از هفته اول تماشاگران علیه تیمی شعار می‌دهند، مطمئن باشید در فصل آینده پیش از آغاز فصل شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود.

تیم فوتبال پرسپولیس که برای برگزاری اردوی سه روزه به مشهد مقدس سفر کرده است ساعت 17 روز پنجشنبه در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم سیاه جامگان خواهد رفت که هدایت آن را خداداد عزیزی بر عهده دارد.