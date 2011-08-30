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۸ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۵۶

در خراسان شمالی/

17 درصد از اعتبارات پروژه های هفته دولت مربوط به بخش فرهنگی است

17 درصد از اعتبارات پروژه های هفته دولت مربوط به بخش فرهنگی است

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان شمالی گفت: 17 درصد از اعتبارات پروژه های هفته دولت در خراسان شمالی مربوط به بخش فرهنگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم سجادی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان بجنورد، کل اعتبارات پروژه های افتتاحی استان در هفته دولت را 101 میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: 17.5 درصد از این اعتبارات در بخش های فرهنگی نظیر ساخت مساجد، خانه عالم، مجتمع های فرهنگی و کتابخانه ها هزینه شده است.

وی نقش کتاب و کتابخانه های عمومی را در آگاه سازی جوانان و حل معضلات اجتماعی را موثر خواند و گفت: هیچ جایگزینی برای غنی سازی اوقات فراغت و حل مشکلات و معضلات اجتماعی وجود ندارد.
 
فرماندار بجنورد نیز در این مراسم از افتتاح کتابخانه مرکزی بجنورد طی سال جاری خبر داد و گفت: با توجه با اعتبارات سال 90 شهرستان بجنورد کتابخانه مرکزی به بهره برداری می رسد.
 
سید محمد پاکمهر افزود: طی سال جاری نیز شش باب کتابخانه روستایی به بهره برداری می رسد.
 
وی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون 13 باب کتابخانه در بجنورد به بهره برداری رسیده است که کتابخانه عمومی امام رضا(ع) چهاردهمین کتابخانه عمومی استان است که طی این مدت به بهره برداری می رسد.
 
 
کد مطلب 1396286

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