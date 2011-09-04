هندبال در شرایط عادی شانسی برای المپیک ندارد/ باید به فکر حریف بود

ابوالحسن مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه رقابتهای گزینشی هندبال برای حضور در المپیک لندن آبان ماه به میزبانی کرهجنوبی برگزار میشود در مورد شرایط این رشته و برنامههای تدارک دیده شده برای حضور در این رقابتها توضیح داد.
وی اظهارداشت: هندبال در شرایط عادی شانس زیادی برای المپیکی شدن ندارد البته مسئولان فدراسیون هندبال برنامههایی برای آماده سازی تیم ملی تا زمان اعزام به کرهجنوبی در نظر گرفتهاند که این برنامه هم به تنهایی نمیتواند تاثیرگذار در افزایش احتمال المپیکی شدن این رشته داشته باشد.
ناظرکمیته ملی المپیک در فدراسیون هندبال بر لزوم لحاظ شدن دیدارهای تدارکاتی در برنامههای آماده تیم ملی هندبال تاکید کرد و یادآورشد: در برنامه تنظیم شده دیدار تدارکاتی زیادی در نظر گرفته نشده است یا شاید هم اصلا وجود نداشته باشد. این در حالی است که تیم ملی هندبال در رقابتهای انتخابی باید با تیمهای سرعتی آسیا دیدار داشته باشد و لازم است با تیمهایی بازی دوستانه برگزار کند از این سبک بازی برخوردار باشند.
مهدوی تصریح کرد: در رقابتهای گزینشی المپیک بیشتر تیمهای شرق آسیا شرکت دارند. استقبال تیمهای غرب آسیا از این رقابتها خیلی زیاد نیست. در کل برای برگزاری دیدار تدارکاتی نباید روی تیمهای آسیایی حساب کرد. باید فدراسیون هندبال زمینه دیدار با تیمهای سرعتی اروپایی را فراهم کند تا در آماده سازی بهتر ملیپوشان تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.
وی با بیان دوباره اینکه هندبال در شرایط عادی شانس زیادی برای المپیکی شدن ندارد، گفت: اما اطمینان دارم اگر برنامههای تنظیم شده برای آمادهسازی تیم ملی به طور کامل و همراه با لحاظ شده دیدارهای تدارکاتی با تیمهای اروپایی لحاظ شود هندبال میتواند المپیکی شود و حتی شانس صددرصد خواهد داشت.
ناظر کمیته ملی المپیک در فدراسیون هندبال تاکید کرد: البته این فدراسیون هم مانند خیلی از فدراسیونها تا حدی با کمبود اعتبار مواجه هستند. مسئولان فدراسیون باید تلاش کنند و از طریق رایزنی با فدراسیون هندبال و وزارت ورزش و جوانان اعتبارات لازم برای اجرای برنامههای آماده سازی و دیدارهای تدارکاتی را تامین کنند.
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