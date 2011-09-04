هندبال در شرایط عادی شانسی برای المپیک ندارد/ باید به فکر حریف بود

ابوالحسن مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه رقابت‎های گزینشی هندبال برای حضور در المپیک لندن آبان ماه به میزبانی کره‎جنوبی برگزار می‎شود در مورد شرایط این رشته و برنامه‎های تدارک دیده شده برای حضور در این رقابت‎ها توضیح داد.

وی اظهارداشت: هندبال در شرایط عادی شانس زیادی برای المپیکی شدن ندارد البته مسئولان فدراسیون هندبال برنامه‏هایی برای آماده سازی تیم ملی تا زمان اعزام به کره‎جنوبی در نظر گرفته‎اند که این برنامه هم به تنهایی نمی‎تواند تاثیرگذار در افزایش احتمال المپیکی شدن این رشته داشته باشد.

ناظرکمیته ملی المپیک در فدراسیون هندبال بر لزوم لحاظ شدن دیدارهای تدارکاتی در برنامه‎های آماده تیم ملی هندبال تاکید کرد و یادآورشد: در برنامه تنظیم شده دیدار تدارکاتی زیادی در نظر گرفته نشده است یا شاید هم اصلا وجود نداشته باشد. این در حالی است که تیم ملی هندبال در رقابت‎های انتخابی باید با تیم‎های سرعتی آسیا دیدار داشته باشد و لازم است با تیم‎هایی بازی دوستانه برگزار کند از این سبک بازی برخوردار باشند.

مهدوی تصریح کرد: در رقابت‎های گزینشی المپیک بیشتر تیم‎های شرق آسیا شرکت دارند. استقبال تیم‏های غرب آسیا از این رقابت‎ها خیلی زیاد نیست. در کل برای برگزاری دیدار تدارکاتی نباید روی تیم‎های آسیایی حساب کرد. باید فدراسیون هندبال زمینه دیدار با تیم‎های سرعتی اروپایی را فراهم کند تا در آماده سازی بهتر ملی‎پوشان تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

وی با بیان دوباره اینکه هندبال در شرایط عادی شانس زیادی برای المپیکی شدن ندارد، گفت: اما اطمینان دارم اگر برنامه‌های تنظیم شده برای آماده‌سازی تیم ملی به طور کامل و همراه با لحاظ شده دیدارهای تدارکاتی با تیم‌های اروپایی لحاظ شود هندبال می‌تواند المپیکی شود و حتی شانس صددرصد خواهد داشت.

ناظر کمیته ملی المپیک در فدراسیون هندبال تاکید کرد: البته این فدراسیون هم مانند خیلی از فدراسیون‌ها تا حدی با کمبود اعتبار مواجه هستند. مسئولان فدراسیون باید تلاش کنند و از طریق رایزنی با فدراسیون هندبال و وزارت ورزش و جوانان اعتبارات لازم برای اجرای برنامه‌های آماده سازی و دیدارهای تدارکاتی را تامین کنند.