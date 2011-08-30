دانشکده داروسازی هرمزگان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدشکاری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به نیاز به رشته داروسازی در استان هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی راه اندازی دانشکده داروسازی را در اولویت برنامه آموزش عالی دانشگاه قرار داده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به افتتاح فاز اول پردیس دانشگاه علوم پزشکی دردهه فجر سال گذشته یاد آور شد: با توجه به توسعه پردیس دانشگاه علوم پزشکی، زیرساختهای آموزش پزشکی در استان در رشته های مختلف فراهم شده و در صدد راه اندازی رشته های جدیدی در استان هرمزگان هستیم.

شکاری افزود: در حال حاضر دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، بهداشت بندرعباس، دانشکده بهداشت شعبه میناب، دانشگاه شعبه بین الملل قشم در استان هرمزگان به تربیت نیروی انسانی در رشته های پزشکی مشغول هستند.