به گزارش خبرنگار مهر، حجتی از روز سه‌شنبه هفته گذشته (8 شهریور) دفتر خود را در موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ترک کرده و گفته می‌شود طی روزهای اخیر در یکی از بخش‌های اجرایی وزارت ارشاد، مشغول فعالیت شده است.

وی طی 6 ماه گذشته دو بار از رئیس هیئت امنای موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی خواسته بود که با توجه به پایان ماموریت او در این موسسه، تکلیف وی را معین کند تا در صورت مخالفت با ادامه فعالیتش در موسسه مذکور، وی به محل کار سابق خود در وزارت ارشاد بازگردد.

حجتی در روزهای پایانی هفته گذشته نامه‌ای به امضای بهمن دری دریافت کرد که در آن با این درخواست موافقت شده بود.

هیئت امنای جدید موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران طی سه ماه گذشته تنها یک بار تشکیل جلسه داده و اعضای هیئت مدیره و بالتبع مدیرعامل این موسسه انتخاب یا دست کم معرفی نشده‌اند.

در حال حاضر عباد رضا اسلامی قائم مقام موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، عهده‌دار امور اجرایی این موسسه منهای مسائل مالی آن است.

از داریوش رضوانی مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهار محال و بختیاری و مشاور فعلی بهمن دری معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد به عنوان جدی‌ترین گزینه برای مدیرعاملی این موسسه یاد می‌شود.

محمدباقر خرمشاد، یحیی طالبیان، مجید حمیدزاده، علی اسماعیلی، محمد حسنی و محمدمهدی فداکار اعضای جدید هیئت امنای موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران هستند که ریاست آن بر عهده بهمن دری معاون فرهنگی وزیر ارشاد است.