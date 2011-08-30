تغییر جدید درساختار وزارت خارجه/ مهمانپرست رئیس مرکز دیپلماسی عمومی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در همین راستا به منظور تمرکز بیشتر امور سیاسی و اقتصادی و افزایش کارآمدی امور اقتصادی خارجی در سال جهاد اقتصادی ، معاونتهای سیاسی و اقتصادی ادغام شد.

همچنین با توجه به اهمیت ، نقش و تاثیرگذاری دیپلماسی عمومی به عنوان مکمل سیاستهای رسمی خارجی ، در ساختار جدید مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای با هدف پیگیری جدی اهداف سیاست خارجی در این حوزه ایجاد شد.

ضمنا به منظور ایجاد تمرکز بیشتر در مسائل مربوط به حوزه آمریکا، تشکیلات جدیدی با عنوان دستیار معاون وزیر در شمال آمریکا در ساختار جدید پیش بینی شده است.

هادی سلیمان پور نیز به عنوان رئیس مرکز آموزش و پژوهشهای بین المللی وزارت خارجه تعیین شده است.

علاوه بر این عبدالرحیم ساداتی فر به عنوان مدیر کل وزارتی منصوب شد.

علاوه بر این محمد طاهر ربانی به عنوان مدیر کل دیپلماسی عمومی، کامبیز جلالی مدیر کل آمریکای لاتین، حمید بیات مدیر کل خاورمیانه و شمال آفریقا، ولی ا.. محمدی نصرآبادی مدیر کل آفریقا، عباس واعظی دهنوی مدیر کل ارزیابی و نظارت، فتاح احمدی مشاور وزیر، غلامرضا انصاری دستیار وزیر در امور اقتصادی و رضا زبیب دستیار معاون اروپا و آمریکا ( در امور آمریکای شمالی )منصوب شدند.

همچنین قرار است طی هفته های آتی علی اصغر خاجی سفیر فعلی جمهوری اسلامی ایران در بروکسل بعنوان معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه مشغول به کار شود.

گفتنی است طی هفته های اخیر جعفر شمسیان بعنوان مشاور وزیر و قائم مقام معاون اداری و مالی ، محمد تقی موید مدیر کل اموال ، ساختمان و پشتیبانی و محمد منیری نیک نیز به سمت مدیر کل فن آوری اطلاعات منصوب و مشغول به کار شده اند.

شایان ذکر است که در ساختار جدید معاونتهای خاورمیانه و مشترک المنافع و آفریقا نیز منحل شده و به جای آنها معاونت عربی و آفریقا تشکیل شده است.

جلسه معارفه مسئولان منصوب شده امروز بعد از ظهر در وزارت امور خارجه برگزار خواهد شد.