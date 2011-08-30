حجت‌الاسلام محمدرضا مهرورز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه شهر مشهد باید در جذب سرمایه آن موفق باشد، اظهار داشت: عوامل زیادی برای این عدم موفقیت وجود دارد که لازم است برای جذب سرمایه‌گذار تمام این عوامل شناسایی و برطرف شوند.

وی عنوان داشت: شهر مشهد دارای ظرفیت‌‌های بالایی برای این منظور است که مهم‌ترین آنها وجود بارگاه مطهر حضرت رضا(ع) است که موجب می‌شود سرمایه‌گذاران با افتخار در این شهر سرمایه‌گذاری کنند.

مهرورز ادامه داد: اگر به سرمایه‌داران اطلاعات کافی داده شود و ظرفیت‌های شهر مشهد از قبیل وجود 25 میلیون زائر و گردشگر به آنها معرفی شود به قطع نظر سرمایه‌گذاران جلب می‌شوند.

وی گفت: مشهد به عنوان بزرگترین کلان‌شهر مذهبی جهان مهیای سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری معنوی سود تضمین شده‌ای به همراه خواهد داشت.