پنتاگون : ممكن است صدام كشته شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، نيروهاي آمريكايي شامل يگان ويژه بيستم آمريكا كه عمليات جستجوي صدام را بر عهده دارند اعتقاد دارند كه صدام در داخل عراق مخفي شده است و هنوز نتوانسته از كشور خارج شود. عدي و قصي پسران صدام نيز در 22 جولاي در خانه اي در موصل در عمليات يگان ويژه 20 ارتش كشته شدند.

سپهبد نورتن شوارتز فرمانده ستاد مشترك ارتش آمريكا درمورد اينكه آيا پنتاگون ترجيح مي دهد كه صدام را زنده دستگير كند يا كشته اظهار كرد تصميمات از جانب فرماندهان و مقامات بالاتر گرفته مي شود وما فقط مجري دستورات هستيم. اين يك مسئله كاملاً تاكتيكي است.

شوارتز در ادامه افزود اين يك مسئله كاملاً پيچيده است و بستگي به موقعيت هدف، نتايج به دست آمده و آرايش نظامي يگان 20دارد كه بنا بر موقعيت، صدام زنده دستگير شود يا در درگيري كشته شود.

شوارتز اظهار كرد كه اطلاعاتي كه ما از جاسوسان خود و مردم عادي در مورد صدام بدست آورده ايم با ارزش بوده و ما را به دستگيري او بسيار نزديك كرده است.شوارتز افزود كه مقامات پنتاگون معتقدند كه صدام هر 3 يا 4 ساعت يكبار محل اختفاي خود را عوض مي كند.

لارنس دي ريتا دستيار مخصوص دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا نيز گفت كه من از تصميمات اتخاذ شده بين رامسفلد و فرماندهان ارتش در مورد چگونگي دستگيري صدام بي اطلاع است اما اگر بتوانيم صدام راز نده دستگير كنيم مطمئناً در دادگاه محاكمه خواهد شد و در مورد سلاح هاي كشتار جمعي عراق از وي بازجويي هاي دقيقي به عمل خواهد آمد.

دي ريتا در ادامه افزود كه سرنوشت صدام در دستان خود اوست همانطور كه پسرانش عدي و قصي زماني كه محل اختفاي آنها كه خانه اي در موصل بود توسط يگان ويژه 20 ارتش محاصره شد عدي و قصي با گشودن آتش به روي نيروهاي آمريكايي مرگ خود را رقم زدند. تاكنون بيشتر افرادي كه در ليست پنجاه و پنج نفره آمريكايي ها بوده اند زنده دستگير شده اند. ولي در مورد عدي و قصي پسران صدام خود خواستند كه زنده از آن خانه بيرون نيايند.

