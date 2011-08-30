تنها آسباد به جا مانده در شهر تاریخی "خرگرد خواف" مرمت شد

حسین عباس زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این آسباد از محل اعتبارات اضطراری شهرستان و با مشارکت مردمی احیاء شد.

وی با اشاره به اینکه این آسباد داخل بافت تاریخی شهرستان خرگرد است، اظهار داشت: این آسباد در نزدیکی مدرسه تاریخی غیاثیه خرگرد در پنج کیلومتری شهر خواف قرار دارد.

عباس زاده با اشاره به اینکه آسبادهای شهر خواف در گذشته به عنوان آسیاب های بادی مورد استفاده قرار می گرفتند، افزود: آسباد های خواف واطراف که به ثبت ملی رسیده اند به لحاظ کار کرد، ساخت و شکل ظاهری در کشور منحصر به فرد بوده و نمونه آنها به دلیل شرایط آب وهوایی خاص در شرق کشور دیده می شود.

عباس زاده با اشاره به مرمت بنای فیروز شاهی مزار جام در شهرستان تربت جام گفت: در نتیجه این عملیات کاشیهای گنبد که بر اثر گذشت زمان و آسیب های وارده از نفوذ رطوبت و فاسد شدن ملات آنها کاملا از گنبد جدا شده و فرو ریخته بود باز سازی شد.

وی بیان کرد: گنبد فیروزشاهی مزار جام قسمتی از مدرسه فیروزشاهی از ابنیه دوره تیموری است، که توسط جلال الدین فیروزشاه بنا شده و بر اساس کتیبه منصوب در بدنه آن مربوط به سال 844 هجری قمری که به دست توانای استاد محمود زین جامع شیرازی ساخته شده است.