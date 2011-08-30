اولین همایش علمی متخصصین سراسر کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا نوروزی مدیر عامل صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی با اعلام این خبر گفت: سازمان نظام پزشکی ایران در راستای اهداف و وظایف خود در زمینه ارتقای سطح آگاهی علمی و دستیابی اعضای جامعه پزشکی به جدید ترین یافته ها و نوآوری های پزشکی، ضمن شناسایی نیازهای جامعه پزشکی، اقدام به برنامه ریزی همایش های مختلف ویژه متخصصین در سالجاری نموده است که مسوولیت برگزاری و اجرای این همایش ها از این پس به این صندوق محول گردیده است.

وی افزود: این همایش جهت متخصصین چشم، جراحی، فوق تخصص جراحی قلب و عروق، فوق تخصص جراحی ترمیمی پلاستیک وسوختگی، فوق تخصص جراحی قفسه صدری، فوق تخصص جراحی اطفال، متخصصین جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی، متخصصین جراحی استخوان و مفاصل، متخصصین جراحی مغز و اعصاب، متخصصین زنان و زایمان، متخصصین بیماریهای داخلی، فوق تخصص بیماریهای ریه، فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم، فوق تخصص نفرولوژی، فوق تخصص گوارش داخلی، فوق تخصص خون و سرطان بالغین، فوق تخصص روماتولوژی، متخصصین بیماریهای عفونی و گرمسیری، فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق، متخصصین بیماریهای مغز و اعصاب، متخصصین اطفال، فوق تخصص نوزادان، فوق تخصص خون و سرطان اطفال، فوق تخصص گوارش اطفال، فوق تخصص غدد اطفال، فوق تخصص قلب اطفال، فوق تخصص عفونی اطفال، فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی اطفال، فوق تخصص کلیه اطفال، فوق تخصص اعصاب اطفال، متخصصین پوست، متخصصین داخلی، متخصصین روانپزشکی و جراحان عمومی برنامه ریزی شده که دارای حداکثر 30 امتیاز مدون ویژه هر رشته است.

متخصصین رشته های یاد شده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی با شماره تلفنهای 22678541-22678540 تماس حاصل نمایند.