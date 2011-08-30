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۸ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۲۲

20 تا 25 شهریور ماه جاری؛

اولین همایش علمی متخصصین سراسر کشور برگزار می شود

اولین همایش علمی متخصصین سراسر کشور با حضور تعداد کثیری از اساتید مجرب دانشگاههای علوم پزشکی در تاریخ 20 لغایت 25 شهریور ماه جاری توسط سازمان نظام پزشکی ایران در مرکز همایشهای بین المللی رایزن برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا نوروزی مدیر عامل صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی با اعلام این خبر گفت: سازمان نظام پزشکی ایران در راستای اهداف و وظایف خود در زمینه ارتقای سطح آگاهی علمی و دستیابی اعضای جامعه پزشکی به جدید ترین یافته ها و نوآوری های پزشکی، ضمن شناسایی نیازهای جامعه پزشکی، اقدام به برنامه ریزی همایش های مختلف ویژه متخصصین در سالجاری نموده است که مسوولیت برگزاری و اجرای این همایش ها از این پس به این صندوق محول گردیده است.

وی افزود: این همایش جهت متخصصین چشم، جراحی، فوق تخصص جراحی  قلب و عروق، فوق تخصص جراحی ترمیمی پلاستیک وسوختگی، فوق تخصص جراحی قفسه صدری، فوق تخصص جراحی اطفال، متخصصین جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی، متخصصین جراحی استخوان و مفاصل، متخصصین جراحی مغز و اعصاب، متخصصین زنان و زایمان، متخصصین بیماریهای داخلی، فوق تخصص بیماریهای ریه، فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم، فوق تخصص نفرولوژی، فوق تخصص گوارش داخلی، فوق تخصص خون و سرطان بالغین، فوق تخصص روماتولوژی، متخصصین بیماریهای عفونی و گرمسیری، فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق، متخصصین بیماریهای مغز و اعصاب، متخصصین اطفال، فوق تخصص نوزادان، فوق تخصص خون و سرطان اطفال، فوق تخصص گوارش اطفال، فوق تخصص غدد اطفال، فوق تخصص قلب اطفال، فوق تخصص عفونی اطفال، فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی اطفال، فوق تخصص کلیه اطفال، فوق تخصص اعصاب اطفال، متخصصین پوست، متخصصین داخلی، متخصصین روانپزشکی و جراحان عمومی برنامه ریزی شده که دارای حداکثر 30 امتیاز مدون ویژه هر رشته است.

متخصصین رشته های یاد شده  می توانند جهت کسب  اطلاعات بیشتر و ثبت نام  با صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی با شماره تلفنهای 22678541-22678540  تماس حاصل نمایند.

کد مطلب 1396468

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