محفل انس با قرآن مجید در روستای هرانده فیروزکوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محفل قرآنی این روستا به همت کانون فرهنگی هنری میعاد مسجد جامع روستای هرانده با حضور قاریان فیروزکوه در مسجد جامع این روستا برگزار شد.

حجت الاسلام شجاع از روحانیون شهرستان فیروزکوه در این محفل درباره اهمیت قرآن کریم مطالبی مطرح و به اندیشه در آیات و ترجمه قرآن کریم اشاره کرد.

گفتنی است یاسر رحماندوست، مهدلی ولی زاده، سید شاهرخ حسینی و سید یاسر حسینی از قاریان فیروزکوه در این محفل نورانی به قرائت قرآن پرداختند.

در این مراسم با طرح پنج سئوال قرآنی، به 10 نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا شد.