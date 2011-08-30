امنیت اخلاقی اساس آرامش جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سید محمود میرفیضی ظهر سه شنبه در کمیسیون امنیت اخلاقی و درجه فرماندهان و مسئولان انتظامی استان گفت: طرح امنیت اخلاقی غیر از اینکه قانونی است یک تکلیف شرعی نیزاست و فرماندهان و مسئولان انتظامی در اجرای طرح امنیت اخلاقی نهایت جدیت و تلاش را داشته باشند.

وی هدف از اجرای این طرح را برخورد با هنجار شکنان و فراهم سازی بستر مناسب برای استفاده عموم جامعه از مواهب الهی دانست و بیان داشت: امنیت اخلاقی پایه و اساس امنیت و آرامش جامعه است.

فرمانده انتظامی استان از حجاب به عنوان تأمین کننده امنیت و آرامش خانواده یاد کرد و افزود به آنچه که امنیت خانواده را بر هم می زند خطراتی مانند بدپوششی است که متوجه اعضاء خانواده می شود.

وی همچنین گفت: پوشش و حجاب اسلامی از مصادیق بارز اخلاقیات در جامعه است و پایبند به حجاب و داشتن پوشش اسلامی از ارزشها و هنجارهای پذیرفته شده جامعه اسلامی است.

رئیس پلیس گلستان به توطئه های گوناگون استکبار بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و اظهار داشت: دشمنان اسلام برای ضربه زدن به نظام اسلامی، امنیت اخلاقی جوانان ما را نشانه گرفته و با اشاعه رفتارهای نادرست و ضداخلاقی سعی در تضعیف روحیه اعتقادی و دینی جوانان ما را دارد.

سرهنگ میرفیضی، با تأکید بر اجرای قاطع طرح امنیت اخلاقی در سطح استان خصوصاً در مناطق تفریحی و گردشگری و طرح سالم سازی دریا عنوان کرد: نیروی انتظامی در چارچوب قوانین و با محوریت قراردادن اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی با قاطعیت در خدمات رسانی مطلوب به مردم و برخورد با هنجار شکنان مخصوصا اراذل و اوباش گام برداشته، چرا که هدف نیروی انتظامی خدمات رسانی بی منّت توأم به صحت عمل است.