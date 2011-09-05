انتشار 142 نشریه در آذربایجان شرقی/ کیفیت نشریات قابل دفاع نیست

به گزارش خبرنگار مهر، کثرت نشریه های محلی در آذربایجان شرقی، بهانه ای برای ارائه آمارهای کمی از سوی مسئولان شده اما در واقع خبری از کیفیت و تاثیرگذاری در مطبوعات منطقه دیده نمی شود.

با وجود اینکه تبریز و آذربایجان، خاستگاه مطبوعات ملی به شمار می رود و این خطه سابقه ای بسیار درخشان و جاودان در عرصه مطبوعات دارد اما حال نزار مطبوعه های امروز آذربایجان بر هیچ کس پوشیده نیست و هر عابر بی‌انگیزه‌ای هم می‌تواند علائم بیماری را بر چهره‌ آنها ببیند.

از روزگاری که آوازه و شکوه مطبوعات آذربایجان چشم ایرانیان را خیره می کرد مدت زمان زیادی نمی گذرد اما امروز از آن همه عظمت و جلال جز مشتی کاغذ بی خاصیت و بدون تاثیر چیزی باقی نمانده است.

فعالان رسانه ای آذربایجان شرقی می گویند که نشانه‌های افول مطبوعات آذربایجان از مدت‌ها قبل ظاهر شده و نکته جالب اینجاست که هیچ کس برای نجات مطبوعات از این ورطه، دست و پا هم نمی‌زند؛ گویی که همه به این غرقه شدن و سقوط راضی‌اند!

مطبوعات تبریز رو به قبله هستند

روح الله رشیدی، سردبیر هفته نامه محلی میثاق از روند رو به زوال بنیان های مطبوعات محلی آذربایجان ابراز نگرانی کرد و به خبرنگار مهر گفت: مطبوعات تبریز، رو به قبله اند و در این زمینه حتی آنها که اعتبارشان را از مطبوعات دارند، ترجیح می‌دهند شاهد متلاشی شدن بنیان‌های مطبوعات باشند.

وی با اشاره به کمیت قابل توجه مطبوعات منتشرشده در آذربایجان شرقی، اظهار داشت: آنها که با تظاهر به فرهنگ‌دوستی در هر سخنرانی بی‌ربط و باربط، تعداد مطبوعات استان را به رخ دیگران می‌کشند از اینکه این همه مطبوعه به "کاغذ اخبار" و "ویترین آگهی" تبدیل شده‌اند، غافلند.

این فعال رسانه ای آذربایجان شرقی افزود: آن دسته از نشریات محلی که "آگهی‌نامه" نشده‌اند، فقط برای خالی نبودن عریضه و احیاناً دریافت یارانه‌ ارشاد هر از گاهی به دکه می‌آیند تا فراموش نشوند.

رشیدی اضافه کرد: هر مطبوعه‌ای هم که بخواهد خارج از این دو مسیر باشد، مدام باید پتک سازمان‌های پرمدعا را بر فرق خود ببیند تا حواسش باشد که پای خود را از گلیمش درازتر نکند.

وی افزود: در این وضعیت است که نشریات محلی به روابط عمومی‌های کر و لالی تبدیل می‌شوند که مکلفند افاضات مدیرانه‌ عده ای را بی‌کم و کاست و بی‌هیچ دخل و تصرف و تحلیلی منتشر کنند و اگر چنین نکنند، آب را به روی‌شان خواهند بست تا بخشکند.

رشیدی افزود: در چنین شرایطی روزنامه نگاران ترجیح می دهند چهارگوشه‌ روزنامه‌نگاری را بوسیده و به دنبال "ویزیتوری" برای آگهی‌نامه‌های پول‌ساز بروند.

مطبوعات آذربایجان بی کیفیت اند

سردبیر روزنامه محلی سرخاب هم در ارزیابی از کمیت و کیفیت مطبوعات محلی آذربایجان شرقی گفت: در حالی تعدد نشریات در استان چشم نواز است که کیفیت آن ها قابل دفاع نیست.

نقی فرشباف تقی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهم ترین دلیل کیفیت غیرقابل دفاع مطبوعات آذربایجان، بضاعت کم مالی عده ای از نشریات است که مشکلات متعددی را ایجاد کرده است.

این فعال رسانه ای آذربایجان شرقی اضافه کرد: بی توجهی و بی مهری مسئولان امر به دست اندرکاران مطبوعات محلی عامل دیگری است که زمینه انتشار کیفی مطبوعات آذربایجان را با اماواگرهای فراوان روبرو ساخته است.

وی توضیح داد: اعطای وام های آنچنانی به صاحبان نشریاتی که روند نشر ثابت و یا ملال انگیزی دارند، حمایت های دولتی از نشریات را به تعداد انگشت شماری از مطبوعات محلی محدود کرده که انگیزه دیگران در انتشار باکیفیت نشریه را از بین برده است.

فرشباف تقی نژاد در عین حال افزود: برخی از مقامات و مسئولان، آن نشریاتی را مورد تفقد قرار می دهند که عکس های پرسنلی از ایشان در صفحه نخست نشریه درج می کنند و این گونه حمایت ها باعث می شود برخی نشریات "معامله گر" و "بازاری" به خوبی از این فرصت استفاده کرده و کار حرفه ای که از نشریات محلی انتظار می رود را خدشه دار کنند.

تعدد نشریات محلی، به ضرر آذربایجان شرقی بوده است

یک کارشناس ارشد ارتباطات هم با بیان اینکه مطبوعات آذربایجان به لحاظ کمی در حد مطلوب است، افزود: تعدد نشریات محلی، به ضرر آذربایجان شرقی بوده است زیرا علاوه بر اینکه نوبت اعطای مجوز جدید به متقاضیان، بسیار طولانی شده، ضعف نظارت ها را نیز به دلیل کمبود نیروی انسانی به دنبال داشته و همین عامل افت کیفی مطبوعات محلی را منجر شده است.

پیان پاکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سابق بر این، مجوز نشریات به طور سلیقه ای و به افراد فاقد تخصص و بدون سابقه اعطا می شد اما از چند سال قبل متقاضیان متخصص و دارای سابقه کار با توجه به تعدد نشریات مجوزدار در آذربایجان شرقی ناچارند نوبت بسیار طولانی طی این فرایند را تحمل کنند که این امر به ضرر استان بوده است.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر با توجه به کمبود نیروی انسانی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، نظارت بر نشریات محلی بسیار ضعیف است که همین عامل کاهش کیفیت این نشریات را منجر شده و خلاء قانونی، این ضعف را تشدید کرده است.

این مدرس دانشگاه، ایجاد کمیته ای مرکب از کارشناسان محلی و ملی برای بررسی کیفی و تحلیلی مطبوعات منتشر شده در آذربایجان شرقی را ضروری دانست و افزود: با تشکیل این کمیته، نارسایی های کیفی مطبوعات محلی آذربایجان به صورت علمی و تجربی استخراج خواهد شد.

پاکزاد افزود: البته باید نشریات محلی، ملزم به رفع ضعف های تشخیص داده شده توسط این کمیته باشند و در صورت بی توجهی به این نسخه علمی، اعطای تسهیلات و امکانات دولتی مانند سهمیه کاغذ کاهش یافته و یا قطع شود.

***

بر اساس آنچه از بررسی مطبوعات محلی در جهان بدست آمده است، روزنامه‌های سراسری معمولاً اخبار محلی خود را طبق قرارداد از تحریریه روزنامه‌های محلی گرفته و کار مبادله خبر امری عادی است اما روزنامه‌های سراسری به علت کمبود جا معمولاً قادر به انتشار همه اخبار دریافت شده نیستند.

کارشناسان همچنین معتقدند روزنامه‌های محلی با انتشار جزئیات رویدادهای محل، آن چنان مورد اعتماد جامعه خود شده‌اند که وقتی از یک نامزد انتخاباتی جانبداری کنند، به دلیل همین اعتماد، مردم عمدتاً به این نامزد رای می دهند؛ بنابراین این روزنامه‌ها در اعلام جانبداری خود از یک نامزد نهایت دقت را به عمل می‌آورند تا بعدها از آن‌ها سلب اعتماد نشود.

به نظر می‌رسد کارکرد مطبوعات محلی در ایران به شکل مناسب شناخته نشده است؛ گرچه همگان بر این باورند که این دسته از مطبوعات به طور عمده نقش مهمی در انعکاس نیازها و مشکلات زندگی افراد یک منطقه یا محله داشته و پویایی و رشد آن‌ها به توسعه‌ کلی مطبوعات منجر می‌شود و افزایش توجه مخاطبان نسبت به این نشریات، افزایش تعداد خوانندگان مطبوعات در کل کشور را در پی خواهد داشت.

در این بین مطبوعات محلی با مشکلاتی رودرو هستند که البته بخشی از آنها به نظام رسانه‌ای کشور و نارسایی‌های آن برمی‌گردد اما این که گفته شود که نمی‌توان در استان‌ها رسانه محلی خوب و تاثیرگذار داشت که بتواند تحول آفرین باشد سخنی نارواست زیرا تجربیات موفقی در برخی استان ها در دست است که نشریاتی با کارکرد محلی و با پشتوانه خوب در حال انتشار دارند.

از برآیند نظرات فعالان رسانه ای آذربایجان شرقی چنین برمی‌آید که مطبوعات محلی باوجود کارکردهای مهم و فراوانی که در عرصه‌ ملی و محلی دارند، از جایگاه مناسبی به ویژه از حیث کیفی برخوردار نیستند اما به طور قطع این نشریات، با کمک مسئولان و کسب استقلال اقتصادی می‌توانند علاوه بر جلب اعتماد آن‌ها، به یک الگوی قوی و منسجم حتی برای روزنامه‌های سراسری تبدیل شده و به توسعه‌ کلی مطبوعات در کشور کمک کنند.

...................................

گزارش: حامد عاطفی فر