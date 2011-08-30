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۸ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۴۳

آرسنال خواهان به خدمت گرفتن"مرته‌ساکر" شد

آرسنال خواهان به خدمت گرفتن"مرته‌ساکر" شد

باشگاه آرسنال برای به خدمت گرفتن "پر مرته‌ساکر" با باشگاه وردربرمن آلمان وارد مذاکره شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرسن ونگر پس از شکست 8 بر 2 آرسنال مقابل منچستریونایتد در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر، بشدت تحت فشار قرار دارد و  درصدد است تا خط دفاعی تیمش را برای بازی‌های آینده تقویت کند.

سرمربی آرسنال نظر مساعدی در خصوص پرمرته ساکر، مدافع میانی تیم فوتبال وردربرمن دارد. کاپیتان 26 ساله برمن 75 بازی نیز برای تیم ملی آلمان انجام داده است.

آرسنال پیش از این با "پارک چو- یونگ"، مهاجم تیم ملی فوتبال کره جنوبی به توافق رسیده و در صدد است تا "آندره سانتوس"، مدافع برزیلی فنرباغچه را هم به خدمت بگیرد.

"کلاوس آلوفس"، مدیرعامل باشگاه وردربرمن در خصوص این انتقال اظهار داشت: تا به حال هیچ پیشنهادی برای مرته ساکر از سوی تیم لیگ برتری دریافت نکرده‌ایم. البته من و آقای ونگر پیش‌تر در خصوص مدافعان جدید گفتگو کرده بودیم.

کد مطلب 1396543

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