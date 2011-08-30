دو طرح بهداشتی درمانی در زنگی آباد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار کرمان ظهر سه شنبه در مراسم بهره برداری از دو طرح بهداشتی درمانی در زنگی آباد گفت: مرکز بهداشت شبانه روزی و آموزش بهورزی در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع و با زیر بنای دو هزار و 200 متر مربع احداث شده است.

بهنام سعیدی اعتبار اختصاص یافته به این طرح را 750 میلیون تومان اعلام کرد و بیان داشت: این مرکز در حال حاضر به صورت تک شیفت فعالیت می کند و در آینده ای نزدیک آماده ارائه خدمات به صورت شبانه روزی خواهد بود.

سعیدی همچنین از کلنگ زنی جایگاه سوخت زنگی آباد خبر داد و ابراز داشت: این جایگاه با اعتبار 200 میلیون تومان احداث خواهد شد.

وی یادآور شد: براساس برنامه ریزی های انجام شده این طرح تا شش ماه آینده افتتاح خواهد شد.