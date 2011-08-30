استقرار کمپ ویژه بازرسی در فارس برای مقابله با ورود زودهنگام عشایر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جواهری گفت: همزمان با آغاز فصل پاییز، کوچ پاییزه عشایر استان از مراتع ییلاقی در شهرستانهای شمالی استان و نیز استانهای همجوار از جمله اصفهان، کهکیلویه و بویر احمد به سمت مناطق جنوبی در شهرستانهای فیروزآباد، قیرو کارزین، لارو لامرد، داراب، کازرون، فراشبند وممسنی در فارس و بوشهر در استان بوشهر آغاز می شود.

وی با اشاره به روند خشکسالیهای اخیر و از بین رفتن چراگاهها و پوششهای گیاهی در مراتع بویژه در شهرستانهای قشلاقی استان، تصریح کرد: با هماهنگیهای صورت گرفته جلسه مشترکی با معاونان فنی، روسای واحدهای مرتع و فرماندهان یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانهای اصفهان، بوشهرو کهگیلویه و بویراحمد تشکیل و در آن جلسه مقرر شد از هرگونه ورود زود هنگام مرتعداران کوچنده به مراتع روستایی در مناطق قشلاقی استان جلوگیری شود.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس اظهار داشت: تمام بهره برداران و عشایر کوچ رو باید قبل از خروج از مراتع ییلاقی ضمن اطلاع از حرکت دام ،هماهنگیهای لازم را با ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه به عمل آورند.

وی در ادامه با اشاره به استقرار کمپ ثابت بازرسی در محدوده های ورودی استان اصفهان و شهرستان آباده به منظور مقابله با ورود زودهنگام عشایر، بیان کرد: دامداران فاقد پروانه چرا نیز از حرکت به سمت مراتع قشلاقی در استانهای فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد و نیز خوزستان خودداری کنند.

جواهری در ادامه با بیان اینکه عشایر استان نقش به سزایی در رونق اقتصادی استان و کشور درزمینه تولیدات دامی دارند، تصریح کرد: مسدود بودن ایل راه ها، تصرف و تعرض افراد سودجودر مسیر کوچ، خطر تصادفات جاده ای، از بین رفتن مراتع میانبندها و تخریب چراگاههای دام ، تامین آب شرب سالم و نیز دیگر مشکلات بهداشتی از جمله مشکلات اصلی عشایر بوده که جا دارد به آنها توجه و رسیدگی شود.

وی در ادامه بر ثبت و شناسنامه دارشدن ایل راه های عشایر همانند راههای روستایی تاکید کرد.