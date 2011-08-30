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۸ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۲۴

البیان تاکید کرد:

لزوم هشیاری دولتمردان عراق درباره دسیسه بازگرداندن ناآرامی ها

لزوم هشیاری دولتمردان عراق درباره دسیسه بازگرداندن ناآرامی ها

یک روزنامه عرب زبان امروز در مقاله ای نسبت به تلاش دشمنان عراق برای ایجاد درگیری های طایفه ای در این کشور و در نتیجه بازگشت ناآرامی ها به آن هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه البیان امارات امروز سرمقاله خود را به عملیات تروریستی اخیر در عراق اشاره کرد و نوشت: با افزایش وقوع عملیات تروریستی دربغداد و در دیگر استان های این کشور طی روزهای اخیر این نگرانی در بین ملت عراق به وجود آمده که بار دیگر موج خشونت ها و درگیری ها به کشورشان باز گردد.

در حالی که به نظر می رسد نظامیان آمریکایی در عراق به بهانه آموزش نیروهای عراقی باقی خواهند ماند باید گفت که تنها طرفی که از درگیری های طایفه ای و جنگ داخلی در این کشور سود خواهد برد همان دشمنان عراق هستند که مطامع آنان اصلا پوشیده نیست و در مقابل تنها طرف ضرر کننده و خسران دیده همان ملت مظلوم عراق خواهند بود.

انفجار دربغداد

البیان درادامه می نویسد: اما آنچه درحال حاضر از ملت عراق و به ویژه سیاستمداران آن انتظار می رود این است که این فرصت را از کسانی که می خواهند عراق را به سمت خشونت و هرج و مرج بکشانند بگیرید چرا که دیگرعراق تحمل ایجاد درگیری های خشونت آمیز بین طوایف را آن هم بعد از گذران یک تجربه تلخ ندارد.

همچنان که عراق درتلاش است تا با تمام قدرت ثابت کند که شایسته ایجاد وحدت بین همه گروه های مختلف در آن است بنابراین همه مردم عراق به ویژه سیاستمداران آن باید با این تفکر مبارزه و مقابله کنند.

البیان درپایان خاطرنشان می کند: باید گفت تروریسم کور که به عراق ضربه می زند و غیرنظامیان بیگناه را در این کشور به قتل می رساند خود نوعی پیام به دولت عراق و به همه طرف های سیاسی و مذهبی به شمار می رود و آن اینکه تنها راه برای خروج از این مشکل محقق شدن آشتی ملی به تمام معنی کلمه درعراق است تا خط بطلانی باشد بر خشونت طایفه گری دراین کشور و عراق را به آغوش همه فرزندانش بازگرداند.

کد مطلب 1396610

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