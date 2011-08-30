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۸ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۲۲

بدون اعلام دلیل؛

آمریکا حریم هوایی عراق را بست

آمریکا حریم هوایی عراق را بست

یک منبع امنیتی عراقی از تصمیم عجیب آمریکا برای تعطیلی حریم هوایی این کشور تا اطلاع ثانوی و اعلام آن به مسئولان عراقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، منابع آگاه عراقی اعلام کردند: نیروهای آمریکایی اقدام به بستن فضای هوایی عراق و ممانعت از تردد هواپیماها در همه فرودگاههای کشور تا اطلاع ثانوی کرده اند و این موضوع را به اطلاع مقامات عراقی رسانده اند.

منبعی که نامش را ذکر نکرد افزود: این تصمیم آمریکایی سبب توقف پروازهای هوایی شد و همه پروازهای خروجی و ورودی تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.

شایان ذکر است که در آوریل سال 2010 نیز اقدام مشابهی به وسیله آمریکایی ها انجام شد که وزارت حمل و نقل عراق تعطیلی رادار را علت آن دانست، اما پس از دو هفته مشخص شد هدف خنثی سازی حملات القاعده علیه نجف و کربلا بوده است.

کد مطلب 1396664

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