آمریکا حریم هوایی عراق را بست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، منابع آگاه عراقی اعلام کردند: نیروهای آمریکایی اقدام به بستن فضای هوایی عراق و ممانعت از تردد هواپیماها در همه فرودگاههای کشور تا اطلاع ثانوی کرده اند و این موضوع را به اطلاع مقامات عراقی رسانده اند.

منبعی که نامش را ذکر نکرد افزود: این تصمیم آمریکایی سبب توقف پروازهای هوایی شد و همه پروازهای خروجی و ورودی تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.

شایان ذکر است که در آوریل سال 2010 نیز اقدام مشابهی به وسیله آمریکایی ها انجام شد که وزارت حمل و نقل عراق تعطیلی رادار را علت آن دانست، اما پس از دو هفته مشخص شد هدف خنثی سازی حملات القاعده علیه نجف و کربلا بوده است.