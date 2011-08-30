رشد 67 درصدی صادرات مازندران در پنج ماهه امسال

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد بعد از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی مازندران در استانداری افزود: ارزش صادرات غیرنفتی پنج ماهه استان بیش از 109 میلیون دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، 67 درصد رشد نشان می دهد.

وی، عمده کالاهای صادراتی مازندران را شامل انواع مواد غذایی، محصولات لبنی، بیسکویت، آب معدنی، رب گوجه، کنسانتره، محصولات کشاورزی، کیوی، گل و گیاه، چای، سیب زمینی، انواع مواد لبنی، مصالح ساختمانی، ماشین آلات، لوله، پروفیل و مصنوعات چوبی دانست.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه مقدار وزنی صادرات مازندران در پنج ماهه امسال بالغ بر 714 هزار تن بوده است، افزود: این میزان نسبت به سال قبل رشد 104 درصدی نشان می دهد.

وفایی نژاد اظهار داشت: مهم ترین کشورهای هدفی که از استان کالاها به آن صادر شده شامل روسیه، آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان، عراق، هنگ کنگ، سوریه، ترکیه، ژاپن، ویتنام، عمان، قطر، آلمان، چین، امارات، قرقیزستان، پاکستان، بلاروس، تونس و آنگولا بوده است.

وی افزود: با تصویب پرداخت 200 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش به صادرکنندگان استان، در جهت رفع مشکلات نقدینگی و پرداخت 20 میلیارد ریال تسهیلات ذخیره سازی هلو و شلیل و 200 میلیارد ریال تسهیلات جهت احداث، توسعه و تجهیز چهار مجتمع تخصصی صادراتی و واحدهای سورت و بسته بندی و ایجاد زیرساختی بازرگانی صورت گرفته است.

وفایی نژاد، واردات پنج ماهه استان را 797 هزار تن کالا اعلام کرد و گفت: انواع کالا به ارزش صادرات 518 میلیون دلار وارد استان شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 32 درصد کاهش و از لحاظ ارزشی پنج درصد افزایش نشان می دهد.



