به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی شرفی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: به‌مناسبت عید فطر و تعطیلات پایان هفته و در راستای افزایش ایمنی و روان‌سازی ترافیک، طرح ترافیکی امنیتی از امروز در محور‌های مواصلاتی استان به اجرا گذاشته می‌شود.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، برخورد با عوامل حادثه‌ساز از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز و انحراف به چپ در راستای خدمت‌رسانی به مسافران و راندگان است.

فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: در این طرح علاوه بر برخورد با رانندگان متخلف از رانندگان ناوگان مسافربری و کامیون‌های حامل بار تست سلامت انجام و برابر قانون با متخلفان برخورد می‌شود.

سرهنگ شرفی یادآور شد: با توجه به اینکه تردد موتورسیکلت‌ها در آزادراه ممنوع است، از راکبان این نوع وسیله درخواست می‌شود از تردد در آزادراه زنجان - قزوین و زنجان - تبریز خودداری کنند.

وی ادامه داد: در راستای افزایش ایمنی عبور و مرور و جلوگیری از حوادث احتمالی و برقراری امنیت ترافیکی و حضور به‌موقع پلیس و سازمان‌های امدادی در رسیدگی به تصادفات احتمالی و کمک به حادثه دیدگان در محورهای مواصلاتی استان، همه سازمان‌ها مرتبط حضوری فعال خواهند داشت.