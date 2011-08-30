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۸ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۴۱

در ایام تعطیلات عید فطر/

50 تیم، امنیت ترافیکی محورهای ارتباطی زنجان را پوشش می‌دهند

50 تیم، امنیت ترافیکی محورهای ارتباطی زنجان را پوشش می‌دهند

زنجان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتطامی استان زنجان گفت: در ایام تعطیلات عید سعید فطر به‌منظور افزایش ایمنی و تسهیل در امر عبور و مرور 50 تیم امنیت ترافیکی محورهای ارتباطی استان را پوشش می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی شرفی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: به‌مناسبت عید فطر و تعطیلات پایان هفته و در راستای افزایش ایمنی و روان‌سازی ترافیک، طرح ترافیکی امنیتی از امروز در محور‌های مواصلاتی استان به اجرا گذاشته می‌شود.
 
وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، برخورد با عوامل حادثه‌ساز از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز و انحراف به چپ در راستای خدمت‌رسانی به مسافران و راندگان است.
 
فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: در این طرح علاوه بر برخورد با رانندگان متخلف از رانندگان ناوگان مسافربری و کامیون‌های حامل بار تست سلامت انجام و برابر قانون با متخلفان برخورد می‌شود.
 
سرهنگ شرفی یادآور شد: با توجه به اینکه تردد موتورسیکلت‌ها در آزادراه ممنوع است، از راکبان این نوع وسیله درخواست می‌شود از تردد در آزادراه زنجان - قزوین و زنجان - تبریز خودداری کنند.
 
وی ادامه داد: در راستای افزایش ایمنی عبور و مرور و جلوگیری از حوادث احتمالی و برقراری امنیت ترافیکی و حضور به‌موقع پلیس و سازمان‌های امدادی در رسیدگی به تصادفات احتمالی و کمک به حادثه دیدگان در محورهای مواصلاتی استان، همه سازمان‌ها مرتبط حضوری فعال خواهند داشت.
کد مطلب 1396685

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