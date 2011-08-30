تماشاگران یار کلیدی تیم ملی هستند/ فقط من و مجیدی در تیم ملی نیستیم!

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی در نشستی خبری که عصر امروز سه شنبه در هتل آکادمی کمپ تیم های ملی برگزار شد با بیان این مطلب افزود: تیم ملی طی چند سال اخیر بازی خاصی با اندونزی نداشته که شناخت خوبی از این تیم داشته باشیم. شناخت ما از اندونزی برمی گردد به تماشای فیلم بازی این تیم مقابل فلسطین.

وی در ادامه افزود: کادر فنی تیم ملی شناخت کافی را از تیم ملی اندونزی دارد. امیدوارم در تمرینات روزهای آینده مربیان و آنچه از بازی مقابل اندونزی مد نظر دارند برسد و گام اول را در راه صعود به جام جهانی محکم برداریم.

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان شرایط حاکم بر اردوی این تیم را مطلوب خواند و گفت: همه چیز خوب است و تمرینات مناسبی را پشت سر گذاشته ایم و شرایط به گونه ای است که می توانیم امیدوار به صعود تیم ملی به مرحله بعدی انتخابی جام جهانی باشیم.

کریمی در ادامه بازگشت فرهاد مجیدی را به تیم ملی را تبریک گفت و افزود: فرهاد مجیدی در چند فصل گذشته جزو بهترین های لیگ بوده است و خوشحالم که این بازیکن به اردوی تیم ملی بازگشته است. امیدوارم با حضور مجیدی و تقویت تیم ملی بتوانیم مرحله به مرحله پیش رفته و در نهایت به جام جهانی برسیم.

وی نقطه قوت تیم ملی را داشتن نفرات خوب خواند و گفت: این نیست که فقط در تیم ملی من و فرهاد مجیدی باشیم ما جوانان خوبی داریم که صد درصد می توانند به تیم ملی کمک کنند. بازیکنانی که هر کدام در باشگاههای خود ستاره هستند و می توانند به تیم ملی کمک کنند.

کریمی خاطرنشان کرد: تیم ملی برای صعود به جام جهانی راه آسانی را پیش رو ندارد راهی پرپیچ و خم پیش روی ماست که تنها با حمایت هواداران و پشتیانی آنها می توانیم این راه را طی کنیم. امیدوارم مردم به مانند مرحله مقدماتی جام جهانی 2006 از تیم ملی حمایت کنند تا تیم به صورت مستقیم به جام جهانی صعود کند.

وی در واکنش به این موضوع که نفراتی با تجربه و با سن بالا چون علی کریمی و فرهاد مجیدی به اردوی تیم ملی دعوت شده اند گفت: تصمیم گیرنده اصلی برای تیم ملی، کادر فنی و سرمربی این تیم است قطعا سرمربی تیم ملی بررسی کرده است که چه نفراتی به درد سیستم بازی تیمش می خورند و با توجه به این موضوع و نیازش بازیکنان خوبی انتخاب کرده است. من اعتقاد دارم علاوه بر ما نفراتی که در اردو حاضر هستیم، بودند بازیکنانی که می توانستند به تیم ملی کمک کنند که امیدوارم آنها هم در اردوهای بعدی حاضر باشند.

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان با تاکید بر اینکه حضور او و فرهاد مجیدی خطری برای دیگر بازیکنان تیم ملی نیست افزود: با حضور کارلوس کی روش که به همه بازیکنان شانس بازی می دهد دیگر بازیکنان تیم ملی هم می توانند شانس بازی داشته باشند من هم به اندازه دیگران شانس بازی دارم و امیدوارم اگر بازی کردم جزو مهره های مثمر ثمر تیم ملی باشم.

وی با بیان این جمله که "مهم موفقیت تیم ملی است نه بازی کردن من و دیگری" افزود: ما باید دل مردم را شاد کنیم و شاد کردن دل مردم تنها با بازی خوب و نتیجه گیری تیم ملی محقق می شود.

کریمی به نقش تعیین کننده هواداران در موفقیت تیم ملی اشاره کرد و گفت: هواداران همیشه لطف شان را شامل حال تیم ملی کرده اند امیدوارم مثل همیشه از تیم ملی حمایت کنند و ما با یک بازی پرگل قدم اول را در راه صعود به جام جهانی محکم برداریم.

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان همچنین در خصوص قهر تماشاگران با تیم ملی گفت: قطعا نتیجه گیری و بازی خوب ما باعث آشتی هواداران می شود و امیدوارم روز جمعه شاهد آشتی دوباره آنها با تیم ملی باشیم. آنها نه تنها یار دوازدهم بلکه یار کلیدی تیم ملی حساب می شوند و امیدارم حمایت خودرا از ما دریغ نکنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: من خودم به شخصه بازی خوب توام با نتجیه گیری را دوست دارم اما متاسفانه در فوتبال ما این فرهنگ جا افتاده است که وقتی یک تیم نتیجه می گیرد همه می گویند آن تیم خوب کار کرده به همین خاطر همه در فوتبال ایران بدنبال نتیجه گیری هستند امیدوارم روزی برسد که هم خوب بازی کنیم و هم نتیجه مطلوبی بدست آوریم.

کریمی همچنین در خصوص توجه مطبوعات و رسانه ها به حضور توامان او و فرهاد مجیدی در تیم ملی گفت: در مطبوعات همه جا صحبت از من و فرهاد مجیدی است باید بگویم در تیم ملی 22 بازیکن دیگر نیز هستند. همه باید به مانند یک سرباز در خدمت تیم ملی هستیم تا به جام جهانی صعودکنیم.

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص بازگشت میروسلاو بلاژویچ با فوتبال ایران گفت: بلاژویچ همیشه به من لطف داشته. زمانی که شنیدم قرار است به فوتبال ایران بازگردد خیلی خوشحال شدم اما نمی دانم با این قانونی که گذاشته اند او می تواند در ایران مربیگری کند یا نه. با این حال از صمیم قلب آرزو می کنم او در مس کرمان موفق باشد متاسفانه بلاژویچ در مقطع اول که به ایران آمده بود در تیم ملی نتوانست موفقیتی کسب کند امیدوارم این بار موفق باشد.

وی در خاتمه تصریح کرد: ما تمام تلاش خود را برای موفقیت تیم ملی می کنیم کی روش هم یک مربی حرفه ای است و نیاز به شناخت دارد تا به شناخت متقابل بازیکنان و فوتبال ایران برسد و خود را با شرایط موجود وفق دهد.

تیم ملی فوتبال کشورمان نخستین دیدار خود در مرحله سوم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی را از ساعت 20 روز جمعه مقابل تیم ملی اندونزی برگزار خواهد کرد.