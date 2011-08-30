2200 دانشجو در دانشگاه پیام نور پلدختر تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت با حضورعلی هادی چگنی معاون برنامه ریزی استانداری لرستان، فرماندار شهرستان پلدختر و جمعی از مسئولان محلی ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور پلدختر به بهره برداری رسید.

رئیس دانشگاه پیام نور شهرستان پلدختر ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح این ساختمان گفت: ساختمان آموزشی مرکز پلدختر با زیربنای دو هزار و 268 مترمربع در قالب سه طبقه دارای 16 کلاس درس و چهار آزمایشگاه فنی با هدف تامین فضای آموزشی دانشجویی این مرکز احداث شده است.

یاور چراغی زمان آغاز عملیات ساخت این پروژه را سال 87 عنوان کرد و اظهار داشت: برای بهره برداری از این طرح 16 میلیارد ریال از اعتبارات اختصاصی دانشگاه و پنج میلیارد ریال از منابع نفت هزینه شده است.

وی افزود: همچنین ملبغ 5 میلیارد ریال از محل درآمد نفت به این پرژه اختصاص یافته که مابقی این هزینه را دانشگاه پیام نور تقبل کرده است.

رئیس دانشگاه پیام نور شهرستان پلدختر اظهار داشت: دانشگاه پیام‌نور مرکز پلدختر دارای 2 هزار و 200 نفر دانشجو است که نقش چشمگیری در توسعه آموزش عالی در این شهرستان ایفا کرده است.

چراغی بهره برداری از این ساختمان آموزشی را به عنوان یکی از مصوبات سفر هیئت دولت به استان لرستان دانست و ابراز امیدواری کرد که با حمایت بیشتر مسئولان بتوان تحولی عظیم در عرصه علمی و آموزشی دانشگاه پیام نور پلدختر ایجاد کرد.