به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کره جنوبی، در پایان چهارمین شب از سیزدهمین دوره رقابتهای دوومیدانی قهرمانی جهان در دایگو احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک ایران و آسیا برای اولین بار در تاریخ دوومیدانی کشورمان موفق به کسب مدال این بازیها شد.

حدادی در فینال پرتاب دیسک مسابقات قهرمانی جهان بالاتر از بسیاری از قهرمانی جهان همچون الکنا و پیتر متالاچوفسکی در رده سوم جهان ایستاد تا دوومیدانی کشورمان برای نخستین بار صاحب مدال جهانی شود.

با کسب مدال برنز حدادی، دوومیدانی ایران برای اولین بار درتاریخ وارد رده بندی مدالی رقابتهای دوومیدانی قهرمانی جهان شد. در مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان در دایگو 202 کشور شرکت کرده اند. ایران با تک مدال برنز حدادی در رده بیست و یکم قرار گرفته است.

پیش از ایران از بین تیم های آسیایی چین با یک طلا و یک نقره پنجم است. ژاپن هم با تک مدال طلای پرتاب چکش مردان خود در رده هشتم قرار دارد. ایران با کشورهایی چون بلژیک، کلمبیا، فرانسه، لیتوانی، اسکاندیناوی، اسلوونی و توباگو در رده بیست و یکم قرار دارد.

تا پایان روز چهارم آمریکا قهرمان بلامنازع مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان با 9 مدال در رده اول قرار دارد. آمریکا هم اکنون 4 طلا، 4 نقره و یک برنز دارد. جامائیکا و روسیه هم با هشت مدال شامل سه نشان طلا، دو نقره و سه برنز دوم و سوم هستند.

سیزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان با حضور دوهزار ورزشکار از 202 کشور جهان از 5 تا 13 شهریور ماه در دایگو کره جنوبی برگزار می شود.