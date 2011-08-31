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۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۰۲

ثبت نام مسابقات قرآن کریم البرز به صورت حضوری انجام می‌شود

ثبت نام مسابقات قرآن کریم البرز به صورت حضوری انجام می‌شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز گفت: به دلیل اشکال فنی در سایت ثبت نام مسابقات قرآن کریم، ثبت نام این دوره از مسابقات علاوه بر روش اینترنتی به صورت حضوری نیز انجام می‌شود.

حجت السلام ابوالفضل بنی احمد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل بروز اشکال فنی در سامانه ثبت نام سی و چهارمین دوره مسابقات حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم قرآن کریم و با توجه به درخواست داوطلبان شرکت در مسابقات ثبت نام این دوره از مسابقات نیز مانند دوره های قبل از طریق مراجعه حضوری به ادارات اوقاف و امور خیریه استان البرز انجام خواهد شد.
 
وی افزود: علاقه مندان می توانند با دردست داشتن مدارک لازم جهت ثبت نام با ادارات اوقاف شهرستانهای استان البرز مراجعه نمایند.
 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز همچنین یادآور شد: مهلت ثبت نام تا تاریخ پانزدهم شهریورماه تمدید شد.
 
متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن4422007-0261 در کرج، 4221140-0261در ساوجبلاغ، 7728868-0261 در اشتهارد و 5355349-0262 در نظرآباد تماس حاصل کنند.
کد مطلب 1396758

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