حجت السلام ابوالفضل بنی احمد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل بروز اشکال فنی در سامانه ثبت نام سی و چهارمین دوره مسابقات حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم قرآن کریم و با توجه به درخواست داوطلبان شرکت در مسابقات ثبت نام این دوره از مسابقات نیز مانند دوره های قبل از طریق مراجعه حضوری به ادارات اوقاف و امور خیریه استان البرز انجام خواهد شد.

وی افزود: علاقه مندان می توانند با دردست داشتن مدارک لازم جهت ثبت نام با ادارات اوقاف شهرستانهای استان البرز مراجعه نمایند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز همچنین یادآور شد: مهلت ثبت نام تا تاریخ پانزدهم شهریورماه تمدید شد.

متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن4422007-0261 در کرج، 4221140-0261در ساوجبلاغ، 7728868-0261 در اشتهارد و 5355349-0262 در نظرآباد تماس حاصل کنند.