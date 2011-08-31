به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی صبح چهارشنبه در خطبه های نماز عید فطر در بندرعباس با انتقاد از ساخت مستند ظهور بسیار نزدیک است توسط جریان انحرافی، بیان داشت: متاسفانه برخی افراد با تطبیقات غلط نشانه های ظهور را آنگونه که به نفع خودشان است به مردم معرفی می کنند.

وی ادامه داد: نشانه های ظهور باید واضح و درست و بر اساس روایات باشد نه اینکه بر اساس حدس و گمان نشانه هایی را که به نفع خودمان است بسازیم.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان در ادامه به انتخابات مجلس اشاره کرد و افزود: مردم باید نماینده مورد نظر خود را بر اساس شایستگیهایش انتخاب کنند و نباید فقط به افرادی که به مردم در زمان تبلیغات غذا می دهند یا به خانه مردم سر می زنند رای دهند.

نعیم آبادی عنوان کرد: در کشوری که انتخاب تمامی مسئولان به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط مردم صورت می گیرد باید انتخاب نمایندگان مجلس بر اساس شایستگی انجام شود نه اینکه انتخاب بر اساس خویشاوندی و موارد دیگر صورت گیرد.

وی با تاکید بر لزوم انتخاب افراد شایسته برای نمایندگی مجلس، اظهار داشت: مردم باید به افرادی که شایستگی ندارند رای ندهند و حق خود را برای انتخاب یک فرد شایسته به راحتی پایمال نکنند.

امام جمعه بندرعباس ابراز امیدواری کرد با انتخاب افراد شایسته مجلس نهم بهترین مجلس در طول تاریخ پس از انقلاب باشد.