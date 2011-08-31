نورانیت و معنویت ماه مبارک رمضان را باید حفظ کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله زین العابدین قربانی در خطبه های نماز عید فطر در رشت با اعلام اینکه هر روزی که انسان در آن خطا و گناهی مرتکب نشود عید است، افزود: عظمت عید فطر به قبولی طاعات و عبادات و سرافرازی بنده از انجام کارهای مورد رضای خداست.

وی با بیان اینکه نماز عید سعید فطر بیانگر وحدت بین مسلمانان جهان است، اظهارداشت: این عید حیاتی نو و تولدی دوباره برای مسلمانان جهان و روزه داران ماه ضیافت الله است.

امام جمعه رشت نماز عید فطر را نمایش وحدت، انسجام، عزت و عظمت و اقتدار مسلمانان دانست و گفت: این نمایش جلوه گر و نشان دهنده عالم گیر بودن دین آسمانی اسلام است.

وی افزود: عید فطر از بزرگترین عیدهای اسلامی است به همین دلیل از اهمیت بالایی در بین مسلمانان برخوردار است.

آیت الله قربانی ادامه داد: مسلمانان با یک‌ ماه روزه ‌داری و گشودن سفره ‌های دل به بندگی و راز و نیاز با خدا و همچنین تحمل سختی در گرما، در روز عید فطر از خداوند پاداش دریافت می‌ کنند.

وی همچنین این عید بزرگ را جشن غلبه بر تمایلات نفسانی و حکومت بر خواهش‌ ها دانست و یادآورشد: مسلمانان جهان به شکرانه موفقیت در انجام فریضه بزرگ روزه و غلبه بر هواهای نفسانی و وسوسه‌ های شیطانی عید فطر را جشن می‌ گیرند.