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۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۵۴

خیرخواه به مهر خبر داد:

دانشنامه مجری‌گری تدوین می‌شود

دانشنامه مجری‌گری تدوین می‌شود

مسعود خیرخواه که تجربه اجرای برنامه‌های تلویزیونی از جمله «کتاب 4» را در کارنامه خود دارد از آغاز پژوهش برای تدوین «دانشنامه اجرا در رسانه‌های صوتی و تصویری» خبر داد.

مسعود خیرخواه که این روزها اجرای برنامه «کتاب 4» شبکه چهارم سیما را برعهده دارد از تدوین یک دانشنامه درباره اجرا در رسانه‌های صوتی و تصویری خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: از چندی پیش مطالعات اولیه‌ام را برای تدوین یک دانشنامه جامع درباره شیوه‌ها و ویژگی‌های اجرای رایویی و تلویزیونی آغاز کرده‌ام که فکر می‌کنم تدوین کامل آن چند سال به طول بینجامد.

وی ادامه داد: بخشی از اطلاعات مربوط به این دانشنامه در قالب گفتگوهایم با مجریان مختلف رادیو و تلویزیون که در 30 سال گذشته سابقه کار در رسانه ملی داشته‌اند، گردآوری می‌شود و تاکنون برخی از این گفتگوها انجام شده و در حال هماهنگی بقیه آنها هستم.

مترجم «باور به خدا» نوشته جرج ماوردس در توضیح بیشتر این دانشنامه بیان کرد: تدوین مقدمات دانشنامه تا پایان امسال به طول می‌انجامد و از سال آینده کار نگارش آن را آغاز می‌کنم که فکر می‌کنم چند سال به طول بینجامد و در روند نگارش هم لازم است اطلاعات آن را تکمیل کنم.

خیرخواه افزود: این دانشنامه با دسته‌بندی موضوعی به طور مثال اجرای برنامه‌های فرهنگی، سیاسی، خبر، اجتماعی، ورزشی و ... تدوین می‌شود و بخشی از آن به شیوه‌های انتخاب مجری، اجرا، موارد حاشیه‌ای، نمونه‌هایی از متن‌هایی که اجرا شده و نمونه‌هایی از شاخص‌ترین برنامه‌های اجرا شده در این سه دهه اختصاص می‌یابد.

وی در پایان گفت: این دانشنامه مبتنی بر نظام ارجاع تدوین می‌شود و نمونه آن در ایران موجود نیست.

کد مطلب 1396835

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