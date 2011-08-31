مسعود خیرخواه که این روزها اجرای برنامه «کتاب 4» شبکه چهارم سیما را برعهده دارد از تدوین یک دانشنامه درباره اجرا در رسانه‌های صوتی و تصویری خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: از چندی پیش مطالعات اولیه‌ام را برای تدوین یک دانشنامه جامع درباره شیوه‌ها و ویژگی‌های اجرای رایویی و تلویزیونی آغاز کرده‌ام که فکر می‌کنم تدوین کامل آن چند سال به طول بینجامد.

وی ادامه داد: بخشی از اطلاعات مربوط به این دانشنامه در قالب گفتگوهایم با مجریان مختلف رادیو و تلویزیون که در 30 سال گذشته سابقه کار در رسانه ملی داشته‌اند، گردآوری می‌شود و تاکنون برخی از این گفتگوها انجام شده و در حال هماهنگی بقیه آنها هستم.

مترجم «باور به خدا» نوشته جرج ماوردس در توضیح بیشتر این دانشنامه بیان کرد: تدوین مقدمات دانشنامه تا پایان امسال به طول می‌انجامد و از سال آینده کار نگارش آن را آغاز می‌کنم که فکر می‌کنم چند سال به طول بینجامد و در روند نگارش هم لازم است اطلاعات آن را تکمیل کنم.

خیرخواه افزود: این دانشنامه با دسته‌بندی موضوعی به طور مثال اجرای برنامه‌های فرهنگی، سیاسی، خبر، اجتماعی، ورزشی و ... تدوین می‌شود و بخشی از آن به شیوه‌های انتخاب مجری، اجرا، موارد حاشیه‌ای، نمونه‌هایی از متن‌هایی که اجرا شده و نمونه‌هایی از شاخص‌ترین برنامه‌های اجرا شده در این سه دهه اختصاص می‌یابد.

وی در پایان گفت: این دانشنامه مبتنی بر نظام ارجاع تدوین می‌شود و نمونه آن در ایران موجود نیست.