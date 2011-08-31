ابراز شگفتی تهران از اظهارات منتسب به وزیر کشور عربستان/ ادعاها واهیست

به گزارش خبرنگار مهر، یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص اظهارات منسوب به امیر نایف معاون نخست وزیر و وزیر کشور عربستان مبنی بر مشکلاتی که از سوی ایران عربستان را هدف قرار داده است، گفت : ایران همواره خواستار ثبات ، آرامش وشکوفائی برای کشور عربستان بوده وچیزی به نام مشکلاتی که عربستان را مورد هدف قرار می دهد وجود ندارد.



این منبع آگاه گفت : امنیت عربستان و ایران به یکدیگر مرتبط بوده و جمهوری اسلامی ایران امنیت عربستان را امنیت خود می داند.



این مقام آگاه از اینکه در برخی رسانه ها سخن از هدف قرار گرفتن عربستان ازسوی ایران آمده ابراز شگفتی نمود و این ادعای واهی را کاملا بی اساس خوانده و ناشی از جریان سازی های خبری علیه ایران و ایجاد ابهام در بین کشورهای منطقه تلقی کرد.