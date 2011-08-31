بدرود ای ماه آرزوها/ سلام بر تو ای عید دوستان خداوند

به گزارش خبرنگار مهر ، عید فطر عید وداع با رمضان و عید بازگشت انسان به فطرت و سرشت خویش است و چه خوش است زمزمه نیایشهای امام سجاد (ع) در این روز پر فضیلت.

امام چهارم شیعیان در نیایش 45 صحیفه سجادیه با عنوان وداع با رمضان چنان دلتنگ ندا سر می دهد که عظمت این ماه را در تک تک کلمات و واژگان آن می توان جستجو کرد و یافت.

علی بن حسین (ع) عاشقانه ندا سر می دهد: "خدایا ، این ماه در میان ما در جایگاهی پسندیده قرار داشت و مصاحب و همراهی نیکو بود و بیشترین سودهای جهانیان را برای ما آورد، سپس هنگامی که وقت آن به پایان رسید و زمانش به سر آمد و شماره اش را کامل و تمام کرد، از ما جدا شد. از این رو، ما هم همچون کسی که فراقش برای ما سنگین و ناگوار است، او را بدرود می گوییم، در حالیکه روی برتافتنش برای ما غمبار و وحشت زاست..."

وی با رمضان وداع می کند در حالیکه در کلماتش اوج اندوهی آشکار است که همه را همراه می کند و ناخوداگاه با وی هم آوا می شویم که: "بدرود بر ماهی که آرزوها در آن نزدیک است و کارهای نیکو در آن سرشار است ... بدرود بر تو ای همراهی که بودنش گرانقدر و ارجمند و نبودش غم انگیز و مصیبت بار است و نقطه امیدی که دوری از آن دردناک است ... بدرود بر تو ای همراه مهرورزی که چون آمد مونس و همراز شد و شادی و سرود انگیخت و چون به سر آمد وحشت افزود و دلها را به درد آورد ... بدرود بر تو همسایه و همجواری که دلها را به یکدیگر مهربان کرد و گناهان را کاهش داد... بدرود بر تو ای یاوری که ما را در چیرگی بر شیطان یاری کردی و رفیق همراهی که راه های احسان و نیکی را هموار ساخت ..."

همراه با نیایشهای امام سجاد دست به دعا بر می داریم و در اوج بندگی خویش زمزمه می کنیم: "خدایا، ما اهل آشنای این ماه هستیم، ماهی که ما را به آن بزرگی بخشیدی و آنگاه که شوربختان منزلت آن را نمی دانستند ما را به درک جایگاه آن موفق کردی، خدایا مولا و کارسازی ما تویی که ما را به آگاهی از عظمت آن برگزیدی و ما را به آداب آن آشنا کردی و با همه کوتاهی ها که درباره آن روا داشتی و اندکی که حق بسیار آن را به جا آوردی توفیق روزه داری و شب زنده داری آن را بر ما عطا کردی..."

با چشمانی اشکبار و دلی اندوهگین از به سر آمدن این رمضان، مهمانی خداوند را در رمضان دیگر می طلبیم و چه آرام و دردناک نجوا خواهیم کرد که: "خدایا در آنچه درباره تو کوتاهی کردیم پوزش ما را بپذیر و عمر ما به ماه رمضان آینده برسان و چون رسانیدی به دست یافتن به عبادتی که سزاوار آنی یاریمان کن و به پرداختن به طاعتی که در خور این ماه است مدد فرما و عمل صالحی را که به ادای حق تو می انجامد در این دو ماه گذشته و آینده به دست ما جاری کن..."

آری ای خدای بزرگ و مهربان ما به امید رحمت و بخشش تو این ماه را روزه داشتیم و حال رمضان را با عید فطر ختم می کنیم تا شاید این عید در سایه لطف و کرم پروردگار منشا شادی و سروری وصف ناشدنی باشد ... "خدایا در این روز فطر ما روزی که برای مومنان منشا جشن و سرور و برای پیروان دین خود روز گرد آمدن و تعاون قرار دادی به درگاه تو از هر گناهی که انجام داده ایم یا کارهای زشتی که از پیش فرستاده ایم و اندیشه بدی که به نهان ما راه یافته است توبه می کنیم، توبه کسی که عزم بازگشت به گناه را ندارد و پس از آن، خود را به گناهی نمی آلاید، توبه ای خالص که از هر شک و تردیدی پاک گرداند. پس آن را از ما بپذیر و از ما خشنود باش و ما را بر آن ثابت و پایدار بدار ..."

و بازهم چه محتاجانه با نیایش امام سجاد هم آوا می شویم که: "خدایا! بر محمد و دودمانش درود فرست و پاداش کسی را که تا روز رستاخیز، این ماه را روزه بدارد یا در عبادت بکوشد برای ما مقدر فرما!"

امروز چقدر دلتنگ امامی می شویم که شاید اگر بود با وی نیایشهای جدش را زمزمه می کردیم و با وی هم آوا می گشتیم.

خدایا در این روز عید در زیر سقف آسمان کبود رنگت دستها را به سوی تو بالا می آوریم و به نیت پنج مهمان کساء پیامبر "اللهُم اهلَ الکِبریاءِ و العظمةِ و اهلَ الجودِ و الجبروت" را، با تو نجوا می کنیم... ای تو اهل عفو و رحمت و ای اهل تقوا و مغفرت ...

و در صفوفی متحد با همه شیعیانت فریاد خواهیم زد: "اسئَلُک بِحقّ هذا الیَوم" که قرارش دادی "للمسلمینَ عیدا" رحمت فرست بر محمد و خاندان او، بر مهدی موعود، بر یگانه منتظر دلها، سلام ما را برسان...

خداوند تو را به حق این عید که آن را برای همه مسلمین جهان عید قرار دادی فریاد "این المنتظر" ما را بی پاسخ مگذار و کاممان را با ظهور یگانه منجی ات شیرین و عیدانه ای شایسته خداوندیت به ما عطا کن.

و برای سلامتی یگانه منجی عدالت گستر دعا می کنیم: "ای پرودگار؛ تو هر بلا را دفع کن از ولی خود و خلیفه خویش و حجت بر خلق عالمت و زبانت که از تو به سخن آید و به حکمت بالغه تو گویا باشد و ..."

اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه...